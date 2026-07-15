Dos detenidos por apuñalar a un hombre en el centro de Málaga

Dos personas han sido detenidas por la Policía Nacional por su presunta relación con el apuñalamiento de un hombre de 29 años este miércoles en el centro histórico de Málaga.

Fuentes policiales han señalado que a ambos se les ha arrestado por causar supuestamente lesiones graves a la víctima y que la investigación continúa abierta debido a que está en una fase muy incipiente.

Agresión de madrugada

El suceso se produjo sobre las 4.35 horas de este miércoles, cuando el teléfono de emergencias 112 recibió un aviso de que había un hombre apuñalado tras una pelea en la calle Comedias, según ha informado a EFE un portavoz del servicio de emergencias.

La Sala movilizó a la Policía Nacional y a los efectivos sanitarios, que trasladaron a un centro hospitalario al herido.

Poco después, a las 6.20 horas de este miércoles, volvieron a ser requeridos los servicios de emergencias para atender a una segunda persona que había sido rociada con un aerosol y que precisaba asistencia sanitaria.

Por el momento, no ha trascendido si ambos sucesos están relacionados.