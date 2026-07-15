Así se ha encarecido el alquiler de vivienda en Málaga y la Costa del Sol en cinco años: subidas de entre el 60% y el 122% con Estepona a la cabeza

El precio de la vivienda en alquiler en las zonas costeras de España ha experimentado una fuerte escalada en los últimos cinco años tanto para veranear como vivir todo el año, con la Costa del Sol de Málaga como una de las plazas más alcistas. Según el Índice Inmobiliario Fotocasa, publicado este miércoles y que analiza la evolución general del litoral español, Estepona es la localidad malagueña donde más se ha encarecido la vivienda en alquiler con un 122% de subida en relación a 2021.

El metro cuadrado de la vivienda en alquiler en Estepona se oferta a 19,59 euros el metro cuadrado al mes en junio de 2026, frente a los 8,83 euros de junio de 2021. Así, por una vivienda de 80 metros se está pidiendo en junio de 2026 una media de 1.567 euros al mes, frente a los 706 euros al mes que se pedía en junio de 2021.

“El alquiler en la costa española atraviesa una de las mayores tensiones de su historia reciente. En solo cinco años, el precio se ha duplicado en algunos municipios como consecuencia de un fuerte desequilibrio entre una demanda cada vez más intensa y una oferta insuficiente para absorberla. La creciente atracción de las zonas costeras para vivir durante todo el año, el peso del turismo residencial y la limitada disponibilidad de vivienda en alquiler han convertido estos mercados en algunos de los más tensionados del país, explica la directora de estudios y portavoz de Fotocasa, María Matos.

Esta escalada de precios, añade, "no solo encarece las estancias vacacionales, sino que también dificulta el acceso a la vivienda para la población residente, que ve cómo competir por un alquiler resulta cada vez más complicado",

Así está el alquiler en Málaga y la Costa del Sol en 2026: subidas generalizadas

Marbella, por su parte, presenta un valor de 19,17 euros el metro, un 60% más que hace cinco años, lo que deja un precio de 1.534 euros al mes por un piso medio. La lista completa de precios faclitada por Fotocasa es la siguiente, aunque en algunos municipios no hay disponbile comparativa de subida de precios con respecto a 2021.

Nerja presenta 17,52 euros al mes y 1.402 euros para una vivienda tipo, mientras que Benalmádena aparece con valores de 17,39 euros y 1.391 respectivamene (subida del 76%), Torremolinos figura con 17,14 y 1.371 euros (+59%) y Fuengirola con 16,98 y 1.358 euros (+86%). En el caso de Málaga capital, los valores son de 16,55 euros por metro al mes y 1.324 para la vivienda de 80 metros (+73%) y en Mija de 16,13 y 1.290 (+72%).

Otros valores son los de Manilva (14,04 euros por metro al mes y 1.123 la vivienda promedio de 80 mettros), Rincón de la Victoria (13,96 y 1.117 euros respectivamente), Vélez-Málaga (12,89 y 1.031), Algarrobo (11,42 y 914) y Torrox (11,38 y 910).

Una mujer pasa por delante de una inmobiliarias con ofertas de viviendas. / Efe

Los municipios costeros con el precio más alto En España

El creciente interés por alquilar una vivienda en una zona costera en España ha hecho que el 40% de las ciudades con costa o con acceso a playas analizadas por Fotocasa superen el precio de la media española, que en junio de 2026 se sitúa en 14,79 euros al mes.

De esta manera, las 15 ciudades costeras españolas con el precio medio más alto en junio para alquilar son: Sant Josep de sa Talaia con 25,56 euros por metro al mes, Calvià (24,64), Santa Eulària des Riu (23,53), Barcelona capital (21,71), Mogán (21,55), San Bartolomé de Tirajana (21,49), Sitges (21,43), Palamós (20,72), Laredo (20,53), La Oliva (19,94), Arona (19,93), Adeje (19,87), la malagueña Estepona (19,59), Llucmajor (19,52) y Badalona (19,32).

Las localidades de costa más económicas del país

Aunque la oferta del alquiler disponible de vivienda en los municipios costeros se ha incrementado un 196% en los últimos cinco años, al pasar de 49 municipios en junio de 2021 a 145 en junio de 2026, no se observan descensos en el precio en ninguna de las localidades.

Así, las 15 ciudades costeras españolas con el precio medio más económico para alquilar en junio son: Vejer de la Frontera con 6,82 euros al mes, Narón (7,78), Burriana (8,14), Cedeira (8,24), Vícar (8,53), Vinaròs (8,94), Ferrol (9,16), Roquetas de Mar (9,19), Vera (9,20), Salobreña (9,45), Algeciras (9,60), Almería (9,72), Arteixo (9,74), Barreiros (9,92) y Cartagena (10,09).