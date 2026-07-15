Francisco, vecino de la calle Picacho: «Esto es el urinario del barrio»

«Mira lo que estamos viviendo. Y vivimos en el Centro de Málaga», critica Rosana. Esta vecina de calle Picacho tiene enfrente, un día más, en la entrada al garaje de su bloque, bolsas de plástico, ropas y no falta, como otras veces, excrementos humanos.

Así llevan desde 2018, calcula: «Yo creo que hay una venta de drogas cerca, y este es el refugio de todo. Cada día es una sorpresa», lamenta.

Excrementos y basuras varias junto a un garaje de calle Picacho, la 'sorpresa diaria'. / A.V.

Como recuerda, el verano pasado convenció a los vecinos para que una vecina del bloque pintara la entrada del garaje, atiborrada de pintadas vandálicas, además de las huellas de tantas defecaciones y orines. Pero los artísticos dibujos no han frenado a quienes usan el garaje de dormitorio, rincón para el consumo de droga o letrina.

«Esto es el urinario del barrio», lamenta Francisco, otro vecino. Rosana, por su parte, cuenta que, al tratarse de un garaje retranqueado, el Ayuntamiento no lo considera vía pública y la limpieza es cuestión del bloque. Además, tampoco permite vallar este pequeño acceso, porque lo prohíbe la normativa municipal.

Los vecinos tienen problemas de seguridad

Pero no sólo es asunto de higiene, los vecinos de calle Picacho también tienen problemas de seguridad, recalcan.

A este respecto, Rosana señala un murito que circunda un solar, se trata de una parcela de los números 6,8,12 de la calle, del fallido proyecto de tecnocasas entre la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento. En 2023, por cierto, se produjo un incendio al arder unos arbustos, con un hombre durmiendo en el solar.

«Por ese murito han entrado también en el jardín del bloque. Un irlandés se metió borracho y, el mes pasado, una drogadicta», explica también esta vecina.

Por este muro de un solar público acceden al jardín privado de un bloque de la calle Picacho. / A.V.

Francisco informa de que también trepan subiéndose por la caja de una farola.

Por otro lado, comenta Ana, vecina de otro bloque de calle Picacho, varias veces se han colado en su garaje «y ha habido robos».

Como detalla, «ha habido veces que han dormido en los portales, y allí defecan y orinan», al tiempo que apunta que no tienen por qué ser las mismas personas las que roban. «Lo que sí ha aumentado mucho últimamente es la droga, y es una pena», critica.

Los vecinos sí han conseguido, tras muchas denuncias, que se tapie recientemente el solar de las tecnocasas, después de que la puerta metálica fuera destrozada, y se usara la parcela para consumir drogas.

Vecinos denuncian robos de personas que entran a este otro bloque por el garaje. / A.V.

¿Qué piden ahora los vecinos? En primer lugar, una limpieza más constante de la calle pues, como recuerdan, la última vez que aumentó de forma temporal fue tras una crónica de La Opinión, en 2023, denunciando el problema.

Además, también piden al Ayuntamiento que estudie instalar cámaras de seguridad, así como más farolas, aparte de más vigilancia en general. Después de nueve años, los vecinos reclaman soluciones.

Respuesta municipal: más limpieza y Policía Local

Fuentes municipales informaron ayer de que, el Distrito Centro, junto con la Gerencia Municipal de Urbanismo, tapiaron el solar. Además, indicaron que «se ha reforzado la limpieza en la zona y la presencia de la Policía Local»; y se estudiará la instalación de más farolas.