La Guardia Civil de Málaga investiga a un conductor que durante un viaje a Galicia fue cazado por tres radares distintos a más de 200

La Guardia Civil de Málaga investiga a un conductor que fue cazado el mismo día por tres radares ubicados en diferentes puntos del país. Según ha informado el instituto armado, la primera infracción se produjo en la autovía A-4 a su paso por Despeñaperros (Jaén), donde el radar ubicado en esa zona lo captó circulando a 219 kilómetros por hora en un tramo limitado a 100. Más de 500 kilómetros al norte, en la provincia de Zamora, el mismo vehículo fue cazado a 232 kilómetros por hora en la A-6 a la altura de Benavente, una zona limitada a 120. Esa misma jornada, ya en Lugo y también en la A-6, un cinemómetro registró que circulaba a 242 kilómetros por hora, estando limitada a 120.

Infracción penal

Al superar en más de 80 kilómetros por hora la velocidad establecida en vías interurbanas, la Guardia Civil ha instruido diligencias por la presunta comisión un delito continuado contra la seguridad vial previsto en el art. 379.1 del Código Penal. La Comandancia de Málaga recuerda que este tipo de infracción penal que puede implicar penas de prisión de entre tres a seis meses, multa de seis a doce meses o trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días. Además conllevan la retirada del carné para conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo que va desde los doce meses a los cuatro años.

A mayor velocidad, mayores lesiones

De la misma forma, advierten de que los datos confirman la relación entre velocidad y el riesgo de siniestralidad y que, además de incrementarse el riesgo, también se agravan las consecuencias en caso de sufrir un siniestro. "A mayor velocidad, mayor gravedad de las lesiones, con consecuencias especialmente graves en el caso de los usuarios vulnerables, como son los motoristas", han abundado.