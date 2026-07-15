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H&T volverá a Málaga en febrero de 2027 con más espacio

El salón profesional de hostelería, hotelería y turismo se celebrará del 8 al 10 de febrero en Fycma bajo el lema ‘Eleva la experiencia’

Edición 2026 de H&amp;T

Edición 2026 de H&T / L.O.

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La Opinión

H&T, Salón de Innovación en Hostelería, regresará a Málaga del 8 al 10 de febrero de 2027. La cita tendrá lugar en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (Fycma) y volverá a reunir a empresas y profesionales de la hostelería, la hotelería y el turismo.

La próxima edición llegará con más superficie expositiva, una mayor presencia internacional y un programa de contenidos especializados. El objetivo es responder a las nuevas necesidades de un sector en constante transformación y facilitar el contacto entre empresas, compradores y profesionales con capacidad de decisión.

H&T 2027 estrenará además nueva imagen y se celebrará bajo el lema ‘Eleva la experiencia’, una propuesta con la que el salón quiere reforzar su crecimiento y ampliar la presencia de compañías, mercados y perfiles especializados.

Inauguración de H&amp;T, Salón de Innovación en Hostelería en el Palacio de Ferias de Málaga

Inauguración de H&T, Salón de Innovación en Hostelería de 2026 / Álex Zea

Más espacio para empresas y soluciones

La organización ampliará la zona expositiva con el refuerzo del anexo al pabellón 2 y la expansión del pabellón 3. Este crecimiento permitirá incorporar nuevas empresas y soluciones relacionadas con el equipamiento, los servicios, la gastronomía y la innovación aplicada al sector.

El encuentro también reforzará su dimensión internacional con la participación de marcas, entidades y delegaciones procedentes de mercados estratégicos. Con ello, H&T busca ampliar las oportunidades de negocio y favorecer el intercambio de conocimiento entre profesionales de distintos países.

Contenidos prácticos para el sector

La programación de 2027 reunirá a expertos y profesionales para analizar los principales retos de la hostelería, la hotelería y el turismo. Las sesiones estarán centradas en experiencias, casos de éxito y herramientas con aplicación directa en los negocios.

El Main Stage acogerá ponencias y encuentros orientados a mejorar la competitividad y apoyar la toma de decisiones de las empresas.

La gastronomía volverá a tener un peso destacado mediante demostraciones culinarias, catas profesionales y presentaciones de producto. Chefs, sumilleres y especialistas compartirán técnicas y tendencias en Kitchen Lab y en la Sala de Catas.

H&T también acogerá jornadas, reuniones sectoriales y sesiones de trabajo promovidas por asociaciones, organizaciones profesionales e instituciones vinculadas al sector.

Noticias relacionadas y más

El salón está organizado por Fycma, dependiente del Ayuntamiento de Málaga. Como promotores sectoriales participan la Asociación de Empresarios de Playas Málaga-Costa del Sol (Aeplayas), la Asociación de Hosteleros de Málaga (Mahos) y la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (Aehcos).

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