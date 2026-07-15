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Málaga afronta una semana infernal con terral y calima, con máximas de hasta 43 ºC: estas serán las zonas más calurosas

La Aemet alarga y mantiene los avisos amarillos en parte de la provincia hasta el viernes, donde espera que las mínimas no bajen de 25ºC

Una persona bebe usa una fuente en una calle de Málaga para protegerse del calor

Una persona bebe usa una fuente en una calle de Málaga para protegerse del calor / Álex Zea - Europa Press

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Chaima Laghrissi

Chaima Laghrissi

Málaga

Málaga se prepara para lo que será la tercera ola de calor que azotará al país a finales de semana. De hecho, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha alargado el aviso amarillo por altas temperaturas hasta el viernes en las comarcas de la Costa del Sol, el Valle del Guadalhorce y Axarquía.

Alerta no solo por calor sino también por terral y calima. Y es que a los efectos del calor sobre la salud habrá que añadir el "empeoramiento de la calidad del aire, que se produce por la llegada de polvo en suspensión", avisa la Aemet.

Dónde hará más calor

Los avisos estarán activos desde las 18:00 a las 20:00 horas y dejarán temperaturas cercanas a los 42ºC. En Málaga capital las máximas no bajarán de los 38ºC, mientras que en las localidades de la Costa del Sol (Benalmádena, Torremolinos o Marbella) rondarán los 36ºC.

Pero el verdadero "infierno" estará de nuevo en el Guadalhorce.  En Coín se esperan 42ºC, 43ºC en Pizarra y los 41ºC de Álora. En Vélez Málaga , las máximas serán "menos que en otras localidades", pero no bajarán de los 37ºC. 

Noches tropicales y tórridas en Málaga

Las noches tampoco darán tregua. Regresarán las noches tropicales, con temperaturas mínimas que no bajarán de los 24 grados en numerosos puntos de la provincia y que podrían alcanzar incluso los 26 grados.

"Las noches también van a ser bastante cálidas e incluso tórridas", advertía Jesús Riesco, director de la Aemet en Málaga.

El calor continuará durante el resto de la semana

Esto solo será el principio de un episodio de temperaturas elevadas en la provincia de Málaga, en la que "vamos a tener vientos de poniente y terral durante gran parte de los días, al menos hasta el sábado", explica Riesco.

De cara al domingo, el escenario meteorológico podría cambiar: "Probablemente, el flujo cambie a levante y ahí sí podría iniciarse a nivel nacional una nueva ola de calor, que sería la tercera del verano si finalmente se confirma".

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Ante este episodio, se recomienda evitar la exposición al sol durante las horas centrales del día, mantenerse correctamente hidratado, utilizar ropa ligera y prestar especial atención a menores, personas mayores y colectivos vulnerables.

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