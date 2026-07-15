Málaga Digital profundizará en la encíclica 'Magnifica Humanitas' del papa León XIV en su jornada sobre los desafíos de la IA

La asociación empresarial Málaga Digital organiza la primera jornada del ciclo "Desafíos de la IA en el mundo de hoy", que se celebra este viernes 17 de julio a partir de las 12.00 horas en la sede de la Cámara de Comercio de Málaga, situada en la calle Cortina del Muelle. La ponencia será impartida por el sacerdote malagueño y doctor en Teología Rafael Vázquez, que profundizará en la última encíclica del papa León XIV "Magnifica Humanitas".

Vázquez es consultor del Dicasterio para el Diálogo Interreligioso en el Vaticano, director del Secretariado de la Subcomisión Episcopal para las Relaciones Interconfesionales de la Conferencia Episcopal Española y director del Secretariado de la Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe, además de vicedirector del CESET San Pablo y Delegado de Ecumenismo de la Diócesis de Málaga.

La organización califican esta oportunidad de "excelente" para reflexionar sobre el impacto de la inteligencia artificial "desde una perspectiva humanista y ética, y compartir un espacio de diálogo y aprendizaje". La inscripción se puede realizar de manera gratuita en este enlace.

Encuentro con la colaboración de la Cámara de Comercio y de AJE Málaga

En el encuentro, colaboran la Cámara de Comercio de Málaga y la Asociación de Jóvenes Empresarios (AJE) de Málaga.

El programa de la mañana arrancará con la bienvenida institucional y presentación de los ponentes a cargo del presidente de Málaga Digital y de la Comisión de Economía Digital de la Cámara de Comercio de Málaga, Ricardo Nandwani.

La Cámara de Comercio de Málaga. / Alex Zea

Tras la ponencia de Rafael Vázquez se abrirá un debate y turno de preguntas moderado por Antonio Moreno, periodista de la Delegación de Medios de Comunicación Social de la Diócesis de Málaga, de la que actualmente es portavoz.