Málaga registra su mayor visado de viviendas en 18 años pero las VPO siguen sin despegar: "Es insuficiente para la demanda existente"

El ritmo de edificación residencial en la provincia de Málaga mantiene su dinamismo al cierre del primer semestre de 2026, con un 15,3% de subida en relación con el mismo periodo del ejercicio anterior, según los datos publicados este miércoles por el Colegio de Arquitectos de Málaga. La primera mitad del año ha contabilizado un total de 5.558 unidades visadas y representa la mejor cifra desde 2008, cuando culminaba la famosa época del boom inmobiliario, antes del estallido de la gran crisis. Las VPO siguen teniendo muy poco peso en esta proyección de futuras viviendas, con solo 165 unidades dentro de ese total.

Las cifras de viviendas terminadas también muestran un gran crecimiento en este primer semestre, con 3.252 unidades finalizadas, un 30,7%% que las que se registraban hace ahora un año. En este caso, las VPO sí tienen más presencia, con dos proyectos situados en el segunfo trimestre en Málaga capital que suman 565 unidades (un bloque de 503 viviendas y un proyecto unifamiliar de 62 unidades).

La decana del Colegio de Arquitectos de Málaga, Susana Gómez de Lara, valora positivamente el incremento de las viviendas protegidas finalizadas, aunque afiram que el volumen de VPO, en general, "sigue siendo más que insuficiente para responder a la demanda existente”.

En este sentido, Gómez de Lara recuerda que el acceso a una vivienda "digna y asequible" se ha convertido "en uno de los principales desafíos de nuestra sociedad, exigiendo nuevas fórmulas de colaboración entre las administraciones y el sector privado para dar respuesta a las necesidades actuales y futuras".

"No estamos ante una situación coyuntural, sino ante un problema estructural que no se resolverá con medidas aisladas, sino con soluciones técnicas y de largo recorrido”, indica la responsable de la institución colegial.

Susana Gómez de Lara, decana del Colegio de Arquitectos de Málaga. / L. O.

Cifras viviendas visadas en Málaga del segundo trimestre de 2026

Si nos atenemos solo a las cifras del segundo trimestre de 2026 (abril-junio), Málaga ha registrado 2.363 viviendas visadas (frente a las 2.482 del mismo periodo del año anterior). Solo 25 unidades corresponden a VPO (son de un proyecto de bloque situado en Marbella).

En el ámbito de las viviendas unifamiliares de régimen libre, se visaron 214 proyectos que suman 580 viviendas. Mijas destaca en esta categoría con 202 unidades, seguido por Fuengirola (55), Casares (51), Málaga (43) y Vélez-Málaga (42).

En cuanto a las viviendas plurifamiliares de régimen libre, se firmaron 60 proyectos, que en conjunto suman 1.758 viviendas. Mijas también encabeza la lista con 342 unidades, seguida por Marbella (328), Estepona (311), Benalmádena (202) y Fuengirola (196).

En el apartado de vivienda de protección oficial (VPO), se visó una promoción plurifamiliar que generará 25 unidades en Marbella.

Viviendas terminadas

En cuanto a las viviendas terminadas, han sido 2.436 (un 20% por encima de las 2.029 computadas entre abril y junio de 2025). En este caos, las VPO sí tienen más presencia, con dos proyecto situados en Málaga capital (un bloque de 503 viviendas y un proyecto unifamiliar de 62 unidades).

En el ámbito de las viviendas unifamiliares de régimen libre, se completaron 261 unidades, con Cártama (49), Campillos (26), Marbella (19), Málaga (16), Alhaurín de la Torre (16) y Benahavís (16) entre los municipios más activos.

Obras de viviendas en Málaga capital. / Álex Zea

Las viviendas plurifamiliares libres terminadas corresponden a 60 proyectos, que suman un total de 1.610 viviendas. Mijas lidera esta categoría con 301 viviendas, seguida de Estepona (249), Vélez-Málaga (235), Málaga (128) y Marbella (122). En cuanto a la vivienda protegida, se finalizaron cinco promociones plurifamiliares y una promoción unifamiliar, todas ellas en Málaga capital, que suman 565 nuevas viviendas de VPO.

Rehabilitación

Durante el segundo trimestre del año se finalizaron 127 proyectos de reforma parcial, que generaron un total de 95 nuevas viviendas. En este periodo no se ejecutaron reformas integrales y, en materia de mejora energética, únicamente se llevó a cabo una intervención en una vivienda unifamiliar.

En cuanto a las actuaciones visadas, se autorizaron 269 proyectos de reforma parcial, que permitirán generar 133 nuevas viviendas: 10 mediante intervenciones en viviendas unifamiliares y 123 en edificios plurifamiliares. Además, se visaron dos proyectos de reforma integral y 12 actuaciones de mejora de la envolvente térmica, sin creación de nuevas viviendas.

"La vivienda más sostenible y, en muchos casos, también la más asequible es la que ya está construida”, comenta el Colegio. En este sentido, recuerda que el 80% del parque edificado en España tiene más de 20 años, lo que se traduce en cerca de 10 millones de viviendas que necesitan algún tipo de rehabilitación.

“Rehabilitarlas no solo mejora la calidad de vida de quienes las habitan, sino que también contribuye a recuperar inmuebles para el mercado residencial", concluye la decana del COA Málaga, Susana Gómez de Lara.