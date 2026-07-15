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"Ya no queda Málaga para los malagueños": oleada de críticas por el Carrefour que sustituirá a la Tetería San Agustín

El cierre del emblemático local tras 32 años de actividad y su reemplazo por un supermercado reaviva el debate sobre el modelo urbanístico y pérdida de identidad de la capital

La Tetería San Agustín se convertirá en un supermercado.

La Tetería San Agustín se convertirá en un supermercado. / La Opinión

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Chaima Laghrissi

Chaima Laghrissi

Málaga

La mítica Tetería San Agustín de Málaga se convertirá en un Carrefour City. La noticia ha desatado la indignación entre numerosos malagueños y ha vuelto a poner sobre la mesa el debate sobre la pérdida de identidad del centro histórico de Málaga.

El emblemático establecimiento cerró el pasado 8 de febrero, después de 32 años al servicio de los malagueños, al no poder asumir el nuevo precio del alquiler. Su cierre ya causó consternación entre vecinos y clientes habituales, pero la noticia de que su sustituto será un supermercado ha provocado una nueva oleada de críticas hacia el modelo de ciudad de Málaga.

Los vecinos lamentan la pérdida de identidad de Málaga

Numerosos usuarios han denunciado en las redes sociales la desaparición progresiva de los establecimientos tradicionales que caracterizaban al centro de la capital: "Una de las cuestiones psicológicas y sociológicas que puede afectar negativamente a las personas es la pérdida de la propia identidad y dejar de sentirse parte de un lugar. Lamentablemente, perdimos la identidad de Málaga hace mucho tiempo. Debería estar prohibido poner un supermercado ahí", señalan algunos usuarios.

Otros comentarios critican directamente la gestión del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre: "No sé cómo el alcalde permite eso. Solo el cartel de Carrefour es una aberración para la arquitectura de toda la zona. Qué asco de centro histórico. El Partido Popular se lo ha cargado".

"Qué pena": la reacción más repetida

Una de las palabras que más se repite entre los comentarios es "pena". "Qué pena, siempre vamos a peor. Vaya centro "histórico" que se nos está quedando. Es tristísimo. Una ciudad vendida y unos ciudadanos indolentes", lamenta una usuaria.

"No me gusta nada esta noticia. La ciudad tenía rincones mágicos y ahora solo quedan cadenas, franquicias y taquillas para guardar maletas", añade otra persona. Los vecinos también han aprovechado la polémica para volver a reclamar "una Málaga para los malagueños". "Es una vergüenza en lo que se está convirtiendo Málaga. Los malagueños ya no podemos ni pasear ni comer por el centro", denuncian.

"Málaga está quedando muy acogedora para los malagueños. Ya no queda Málaga para los malagueños", ironizan otros usuarios.

Con Málaga critica el modelo turístico del centro

A las reacciones vecinales se han sumado las críticas de Con Málaga. Su portavoz, Toni Morillas, ha lamentado la transformación del centro histórico y ha denunciado el modelo impulsado por el Partido Popular.

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"He aquí cómo el centro de Málaga se ha convertido en un parque temático que ya ni los vecinos que un día vivieron aquí, ni los que aún resisten, reconocen. Este es el modelo de ciudad que ha construido el PP: turistificando hasta el aire que respiramos", ha criticado Morillas.

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