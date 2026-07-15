El número de animales abandonados en Málaga baja y crecen las adopciones

La protectora de animales de Málaga recibió durante el primer semestre de 2026 un total de 453 animales, la mayoría perros y gatos entregados directamente por particulares.

La cifra supone un descenso respecto al mismo periodo de 2025, cuando las instalaciones acogieron a 479 animales, entre perros, gatos y dos hurones.

En concreto, durante los seis primeros meses de este año entraron en el refugio 26 animales menos, lo que representa una reducción aproximada del 5,4%.

Pese a este descenso, la protectora advierte de que el abandono y el maltrato animal continúan formando parte de su actividad diaria.

Más de 330 perros ingresaron en el refugio

De los 453 animales recibidos en 2026, un total de 336 fueron perros. La mayoría, 235, fueron entregados por particulares, mientras que otros 65 fueron rescatados del centro municipal.

También ingresaron 19 perros mediante actuaciones de la Policía Local y otros 17 regresaron al refugio después de haber sido devueltos por las familias que los habían adoptado.

La Protectora de Animales de Málaga, a finales de octubre / Gregorio Marrero

En el caso de los gatos, el refugio recibió 117 ejemplares. Un total de 102 fueron entregados por particulares, 11 procedían del centro municipal, tres llegaron mediante intervenciones de la Policía Local y uno fue devuelto tras una adopción.

Además, gracias a que estaban identificados mediante microchip, la protectora pudo localizar a las familias de nueve perros y devolverlos a sus hogares.

Las adopciones suben un 8,6% en un año

La evolución más positiva se produjo en las adopciones. Durante el primer semestre de 2026, la protectora encontró un hogar para 418 animales, frente a los 385 adoptados en el mismo periodo de 2025.

Esto supone 33 adopciones más que el pasado año, un incremento aproximado del 8,6%.

La mayor parte de los animales se quedó con familias españolas. En total, se formalizaron adopciones nacionales para 308 perros y 85 gatos, es decir, 393 animales. A ellas se sumaron las adopciones internacionales de 17 perros y ocho gatos.

Aunque el número de animales recibidos disminuyó ligeramente, la protectora consiguió así aumentar de forma significativa las salidas hacia nuevos hogares.

Nueve perros fueron eutanasiados por motivos médicos

El balance del semestre también recoge la muerte de varios animales. Según explica la protectora, nueve perros tuvieron que ser eutanasiados debido a enfermedades graves o a las heridas sufridas tras ser atropellados, sin posibilidad de recuperación.

Asimismo, fallecieron por causas relacionadas con la edad 11 perros y un gato, que permanecieron atendidos en el refugio durante sus últimos años de vida.

La entidad ha aprovechado la publicación de estos datos para reclamar una mayor protección frente al abandono y el maltrato animal. Sus responsables consideran insuficientes las penas recogidas actualmente en el Código Penal y critican la aplicación de la Ley de Bienestar Animal.

La protectora insiste en la importancia de la identificación mediante microchip, la tenencia responsable y la adopción como principales herramientas para reducir el número de animales que terminan cada año en l