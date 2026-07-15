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Incidente en el Cercanías

Una persona subida a un poste genera un corte en el Cercanías de Málaga de una hora y media

La línea C2 del cercanías de Málaga sufrió una interrupción de hora y media tras haber sido cortada la tensión a la altura de Álora

Archivo - Cercanias

Archivo - Cercanias / CEDIDA - Archivo

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La Opinión

Málaga

La línea C2 del cercanías de Málaga ha estado cortada durante una hora y media durante la tarde del miércoles porque una persona se había subido a un poste eléctrico.

Adif ha facilitado esta información a EFE, pero por el momento se desconocen las razones por las que esa persona se había subido al poste.

A las 16.35 horas se registró este suceso, después de tener que cortar la tensión a la altura de Álora. A las 17:59 fue evacuada esta persona y se ha reestablecido la circulación

Adif informó en su red social de que estaba interrumpida la circulación "por la presencia de una persona ajena al ferrocarril en las instalaciones".

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Se han visto afectados trenes de media distancia y cercanías de la línea C2 de Málaga.

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