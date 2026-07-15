Una persona subida a un poste genera un corte en el Cercanías de Málaga de una hora y media

La línea C2 del cercanías de Málaga ha estado cortada durante una hora y media durante la tarde del miércoles porque una persona se había subido a un poste eléctrico.

Adif ha facilitado esta información a EFE, pero por el momento se desconocen las razones por las que esa persona se había subido al poste.

A las 16.35 horas se registró este suceso, después de tener que cortar la tensión a la altura de Álora. A las 17:59 fue evacuada esta persona y se ha reestablecido la circulación

Adif informó en su red social de que estaba interrumpida la circulación "por la presencia de una persona ajena al ferrocarril en las instalaciones".

Se han visto afectados trenes de media distancia y cercanías de la línea C2 de Málaga.