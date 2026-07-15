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Productos falsificados

La Policía Local incauta en una nave de Málaga cerca de un millar de bolsos y varios centenares de monederos de imitación

Agentes de paisano observaron una transacción sospechosa que derivó en la inspección de un establecimiento ubicado en el polígono Guadalhorce con gran cantidad de productos de imitación

La Policía Local incauta cerca de un millar de bolsos y varios centenares de monederos de imitación

La Policía Local incauta cerca de un millar de bolsos y varios centenares de monederos de imitación / POLICÍA LOCAL DE MÁLAGA

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La Opinión

MÁLAGA

Una intervención en una nave del polígono Guadalhorce relacionada se ha saldado con la incautación de cerca de un millar de bolsos y varios centenares de monederos de imitación.

Efectivos del Grupo de Investigación y Protección (GIP) de la Policía Local de Málaga realizaron dicha actuación el pasado 6 de julio, cuando agentes de paisano realizaban servicio por la zona.

Los agentes observaron a una de las personas que regentaba el establecimiento acceder al interior de una furgoneta que se encontraba en la puerta del mismo, facilitando al conductor una bolsa con mercancía. Así, por la forma de realizar la transacción, los policías procedieron a dar el alto al vehículo en las proximidades, a fin de comprobar si se había producido una actividad ilícita.

Bolsos falsificados de distintas marcas

Al inspeccionar lo adquirido, los agentes comprobaron que había varios bolsos, al parecer falsificados, de distintas marcas. En el registro corporal externo realizado al conductor, se hallaron diversas chapas con logotipos reconocidos preparadas para ser adheridas a los bolsos, por lo que se procedió a levantar un acta de incautación de mercancía falsificada.

En ese momento, los policías se dirigieron de nuevo a las inmediaciones de la nave y observaron cómo el encargado facilitaba una bolsa a un segundo comprador. En la misma, los agentes hallaron varios bolsos de conocidas marcas y chapas con logos, por lo que se procedió a su decomiso.

Ante los hechos descritos, los policías realizaron una inspección al establecimiento, localizando numerosas cajas con gran cantidad de productos falsificados, así como chapas con logos de marcas.

Material de baja calidad

Los actuantes observaron que los bolsos se vendían a un precio muy inferior a los originales, además de que no reunían las características de los oficiales, al estar fabricados con material de baja calidad, sin tener la etiqueta oficial, ni estar homologados.

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Por ello, y ante los indicios de que pudieran ser falsificaciones, procedieron a la inmovilización y precinto de todas las cajas, quedando a disposición de la Autoridad Judicial, a la que se dio conocimiento mediante atestado de los hechos sucedidos. Esta actuación se ha desarrollado con la colaboración del Grupo de Delitos Económicos II de Policía Nacional.

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