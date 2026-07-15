La Policía Nacional libera en Málaga a una mujer sometida por su pareja a violencia física y sexual durante dos años

La Policía Nacional ha liberado en Málaga a una mujer que ha sido sometida por su pareja a un ciclo de violencia durante dos años. Según ha informado la Comisaría Provincial, la investigación ha sido posible gracias a la propia víctima, que durante una consulta sanitaria susurró al personal médico que su pareja la agredía física y sexualmente de forma continúa.

El Equipo de Atención a la Mujer (EAM) de la Junta de Andalucía y la Unidad de Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional activaron inmediatamente los mecanismos establecidos para estos casos y culminó con la detención del hombre cuando se desplazaba para hacer una transacción de droga, momento que aprovecharon los agentes para liberar a la víctima de su domicilio con mayor seguridad. Ya en dependencias policiales, en un entorno seguro y libre de la influencia de su presunto agresor, la mujer denunció formalmente por primera vez el infierno que había vivido desde dos años atrás.

Su testimonio reveló que el hombre ejercía de forma continuada "una dominación, control y sometimiento sobre ella dentro de una relación de violencia de género". Esto incluía violencia física, psicológica y sexual, "utilizando a la víctima para satisfacer sus intereses personales y sexuales" y ejerciendo "amenazas, coacciones y aislamiento aprovechando su especial situación de vulnerabilidad. En este sentido, la Policía destaca cómo el investigado utilizaba un antecedente previo de homicidio doloso para intimidar tanto a la víctima como a su familia.

Resgistro de la vivienda

Con el investigado ya detenido, se solicitó autorización judicial para la entrada y registro del domicilio, donde los agentes localizaron distintas sustancias estupefacientes, una balanza de precisión, útiles destinados al corte y distribución de droga, diversas armas blancas, dinero en efectivo, medicamentos y otros efectos directamente relacionados con el tráfico de drogas al menudeo.

Las actuaciones policiales y el detenido fueron puestos a disposición de la Sección de Violencia sobre la Mujer plaza número 1 y la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Málaga Plaza número 13. Al presunto autor al que se le imputaban los delitos de malos tratos habituales de violencia de género, agresión sexual continuada, detención ilegal, amenazas y coacciones y delito contra la salud pública.

La Policía Nacional ha destacado que la "sensibilidad, profesionalidad y rápida comunicación de los hechos a la Unidad de Familia y Mujer (UFAM) por parte del Equipo de Atención a la Mujer del Distrito Sanitario Málaga-Valle del Guadalhorce permitió activar de manera inmediata los protocolos de protección e investigación, constituyendo un claro ejemplo de coordinación efectiva entre los servicios sanitarios, policiales y judiciales para la protección de las víctimas de violencia sobre la mujer.