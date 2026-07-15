El PP de Málaga recuerda a Martín Carpena en el 26 aniversario de su asesinato

El PP de Málaga ha homenajeado este miércoles a José María Martín Carpena con motivo del 26 aniversario de su asesinato a manos de ETA. Durante la ofrenda floral, el secretario general de los populares malagueños, José Ramón Carmona, ha destacado su “servicio público, compromiso democrático y entrega a su ciudad”.

Carmona ha presidido el acto junto a la portavoz del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Málaga, Elisa Pérez de Siles, y ha definido a Martín Carpena como “más que un político”, al recordar que dedicó su vida a los malagueños “desde la honestidad y la defensa de los valores democráticos”.

“Han pasado 26 años, pero seguimos recordando quién fue José María Martín Carpena, por qué lo asesinaron y qué representaba”, ha señalado el dirigente popular, quien ha añadido que ETA lo mató “por defender la libertad, la convivencia y la democracia”.

El secretario general del PP malagueño ha asegurado que Málaga mantiene su compromiso con la memoria de Martín Carpena y del conjunto de las víctimas del terrorismo. “Ni el paso del tiempo ni los intereses políticos de algunos podrán borrar el sacrificio de quienes dieron su vida por nuestra libertad”, ha afirmado.

Durante su intervención, Carmona también ha criticado al Gobierno de Pedro Sánchez por sus acuerdos parlamentarios con EH Bildu. A su juicio, “la dignidad y la memoria de las víctimas no pueden ser moneda de cambio para mantener a Sánchez en la Moncloa”.

En este sentido, ha defendido que “la memoria, la dignidad y la justicia” de las víctimas del terrorismo son incompatibles con cualquier intento de “blanquear” a quienes, según ha señalado, justificaron o ampararon la violencia.

Carmona ha trasladado además el cariño y el reconocimiento del PP de Málaga a la familia de Martín Carpena y al resto de las víctimas del terrorismo.

Noticias relacionadas

El acto ha concluido con un llamamiento a mantener viva la memoria. “No olvidamos a José María Martín Carpena, no olvidamos a las víctimas y no olvidamos lo que fue ETA”, ha remarcado.