El pueblo de Málaga a 20 minutos de la capital que celebra este sábado su fiesta de agua con castillos hinchables gigantes, food trucks y dj: "Pensado para toda la familia"

"Una experiencia perfecta para combatir el calor del verano, compartir tiempo con los tuyos y disfrutar de un día diferente". Así definen desde la Finca Solvana de Alhaurín de la Torre su próxima fiesta de agua, 'Somos Agua Family Festival', que se llevará a cabo este sábado y contará con castillos hinchables acuáticos, food trucks, cañones de espuma y actuaciones de DJ.

Esta cita, que arrancará este sábado a las 11.00 horas y se extenderá hasta las 21.00 horas, se presenta como una actividad ideal para acudir en familia ante la amplia oferta de gastronomía, ocio y diversión para todas las edades.

Cinco castillos hinchables acuáticos gigantes en Málaga

De ese modo, los asistentes podrán disfrutar de una experiencia única con cinco castillos hinchables acuáticos gigantes distribuidos por diferentes zonas del recinto.

"Están diseñados para que toda la familia pueda disfrutar durante horas", señalan desde la organización sobre estas atracciones, que estarán compuestas por cinco castillos de grandes dimensiones como su 'Mario's Fun', de cinco metros; la 'Monkey Island', de 6 metros; o su 'Turboland', para deslizarse por una enorme pista hinchable de 25 metros.

Toboganes, espuma y música en directo en Alhaurín de la Torre

A estos se suman el 'Vertigus', un enorme tobogán de 20 metros para los más valientes, y el 'Miami Vice', de 11 metros de altura.

Pero esta fiesta no solo contará con estos castillos, sino que, durante la jornada, los asistentes podrán disfrutar de su gran fiesta de la espuma y de la actuación en directo de los DJ Iván Laz, Mucho Lau y Parce.

Food trucks y cocktail bar en esta fiesta acuática de Málaga

Además, en el recinto se instalarán food trucks con hamburguesas gourmet, además de una zona 'Cocktail Bar' y áreas de descanso y sombra para toda la familia.

Una completa jornada veraniega "pensada para toda la familia" que tiene un coste de entrada de 10 euros tanto para niños como para adultos, aunque ya tiene sus entradas agotadas. Este evento se podrá disfrutar en la Finca Solvana, situada en el kilómetro 86 de la Carretera vieja de Ronda, en Alhaurín de la Torre.