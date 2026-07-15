El restaurante a una hora de Málaga con el menú del día más barato de Andalucía: pollo asado, codillo o fabada por tan solo 4 euros

El menú del día más barato de toda Andalucía, disponible por tan solo 4 euros, se sirve en la provincia vecina de Granada, a apenas una hora de Málaga. Y los encargados de ofrecer un primero y un segundo de comida completamente casera y con tamaños contundentes, además de un postre por este precio son los propietarios de La Taberna de Nico y Alexandra, situada en la capital nazarí.

Fue en el año 2015 cuando este negocio abrió sus puertas en la conocida calle Gonzalo Gallas de Granada, en un pequeño local de apenas 40 metros cuadrados y con horario tan solo de tardes.

El menú del día más barato de Andalucía, en este restaurante cerca de Málaga

Sin embargo, Cristóbal Córdoba, propietario del restaurante junto con Alejandra Artiles, decidió que, además de ampliar su local, que ahora tiene 200 metros cuadrados, también debían incrementar su horario y oferta, ampliando su negocio al mediodía y ofreciendo menú del día.

Un menú que los propios propietarios aseguran que no solo es el más barato de Andalucía, sino de todo el país, al permitir a sus clientes disfrutar de un primero, un segundo y postre por solo 4 euros.

Un menú rentable gracias al volumen y al producto local

Un precio reducido que, tal y como explica en sus redes sociales Cristóbal Córdoba, a pesar de lo que pueda parecer, les sale rentable al permitirles registrar grandes ingresos con la venta de en torno a un centenar de menús al día.

Además, consiguen precios más competitivos al adquirir sus materias primas y productos en los pequeños negocios de la zona.

Todo ello ha permitido que La Taberna de Nico y Alexandra se haya convertido en el lugar favorito de estudiantes, familias, visitantes y vecinos para disfrutar de la mejor comida casera de todas las especialidades.

Platos caseros, colas y comida contundente por 4 euros cerca de Málaga

Así, este establecimiento, que presenta largas colas todas las jornadas para degustar sus platos económicos ofrece a sus comensales la oportunidad de disfrutar de una amplia variedad de platos por tan solo cuatro euros.

Entre ellos se encuentran especialidades como salmorejo, ensalada mixta, fabada, ensalada de pasta, callos, solomillo al vino, presa, pechuga empanada, pez espada, pollo al horno, secreto al ajillo, aguja a la plancha, arroz campero o huevos rotos con jamón.

Menú para llevar, platos especiales y bebida aparte en Granada

Una amplia variedad de primeros y segundos platos que, sumados al postre, se pueden adquirir por 4 euros para comer en el local o 5 euros para llevar a domicilio.

Y para quien prefiera cambiar su segundo por algunos de sus platos más emblemáticos, como entrecot, cachopo o flamenquín, puede hacerlo por 6 euros más.

Horario de La Taberna de Nico y Alexandra en Granada

La bebida, por su parte, se debe adquirir fuera del menú por un precio que oscila los 2 euros. Todo ello lo convierte en el restaurante con el menú del día más barato del país y uno de los más admirados de Andalucía.

Un lugar convertido en paraíso gastronómico que se puede visitar en su local de la calle Gonzalo Gallas número 9 de Granada en su horario de verano, que es de 9.00 a 16.00 horas y de 20.00 a 2.00 horas de lunes a jueves, mientras que el viernes el cierre se extiende hasta las 3.00 horas.

El sábado, por su parte, el local está abierto de 13.00 a 16.00 horas y de 20.00 a 3.00 horas, mientras que el domingo solo abre en horario nocturno, de 20.00 a 1.00 horas.