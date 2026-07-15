Un robo frustrado en una perfumería Primor de Málaga acaba en una peligrosa persecución por la autovía

Un robo frustrado en una perfumería Primor de la avenida de Velázquez de la capital terminó en la pasada madrugada del martes al miércoles con una peligrosa persecución por la autovía. Los cuatro sospechosos consiguieron escapar después de embestir un vehículo de la Policía Local, estar a punto de arrollar a uno de los agentes y lanzar dos extintores contra la patrulla que trataba de darles alcance por la autovía de Antequera. Finalmente, los sospechosos, que olvidaron las sacas con el botín en el interior del local, lograron escaparse de la Policía tras una larga y peligrosa persecución.

La alarma del local de la Carretera de Cádiz saltó sobre las 5.30 horas. Los presuntos autores utilizaron un Audi para impactar contra el escaparate y acceder al interior del comercio, que se encontraba cerrado en ese momento. Tras el golpe, trataron de abrir una brecha en el escaparte con una maza para acceder al interior de la tienda.

Según confirman fuentes policiales, una patrulla de la Policía Local que se encontraba cerca de la zona acudió al aviso en apenas unos minutos. Al llegar, los agentes observaron a uno de los individuos golpeando el cristal del local con una maza. El sospechoso iba acompañado de otras tres personas que vigilaban a las puertas de la perfumería. Tras romper el escaparate, dos de los sospechosos entraron junto al primero al interior de la perfumería, mientras que una cuarta "permanecía al volante del vehículo para facilitar la huida".

Dejaron la mercancía dentro de la tienda

La rápida llegada de los agentes frustró el robo. Los sospechosos abandonaron en el interior del establecimiento las sacas que habían llenado con los productos que pretendían llevarse y corrieron hacia el coche al percatarse de la presencia policial. El vehículo de la Policía Local se colocó entonces para tratar de cerrarles el paso. Los agentes bajaron de la patrulla e hicieron indicaciones al conductor para que detuviera la marcha, pero este supuestamente aceleró en dirección a uno de los policías.

El agente logró reaccionar y regresar al vehículo policial segundos antes de que el Audi impactara contra la patrulla. Tras la colisión, los sospechosos consiguieron abrirse paso y emprendieron la huida a gran velocidad por la avenida Velázquez. Durante la huida, se habrían saltado varios semáforos en rojo y realizaron maniobras temerarias que pusieron en peligro tanto a los policías como al resto de los conductores que circulaban por la zona en plena celebración por la clasificación de España para la final del Mundial.

Extintores contra el coche policial

La persecución continuó por la circunvalación de Málaga en dirección a Córdoba y Sevilla, a la altura del Limonero, los ladrones tomaron la A-45 en dirección a Antequera para zafarse de las dos patrullas que le perseguían. No dudaron en atacar a los agentes para librarse del cerco policial y llegaron a utilizar dos extintores para tratar de impedir que los agentes pudieran ver la carretera.

Primero, los sospechosos rociaron desde una de las ventanillas el vehículo policial que circulaba detrás de ellos. Una vez vaciados, los arrojaron contra la patrulla, según fuentes de la investigación. Los agentes consiguieron esquivar el primero, pero el segundo cayó sobre la calzada y el coche policial pasó por encima. La maniobra estuvo a punto de provocar que la patrulla se saliera de la carretera.

A la persecución se incorporaron otros vehículos policiales, pero los fugitivos consiguieron aumentar la distancia gracias a la potencia del Audi. Durante la huida también apagaron las luces del vehículo para dificultar su localización. Finalmente, los agentes perdieron de vista el coche en la A-45, a la altura de Casabermeja, cuando circulaba en dirección al interior de la provincia.

La Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación para identificar y localizar a los cuatro presuntos autores. Los investigadores analizarán, entre otros elementos, las imágenes de las cámaras de seguridad del establecimiento y de las vías por las que discurrió la persecución.