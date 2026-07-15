Aquí tienes la guía más completa de las fiestas de la Virgen del Carmen en Málaga

Llega el 16 de julio, la festividad en honor a la Virgen del Carmen. Más de 200 embarcaciones mantiene la provincia de Málaga con la pesca como principal ejercicio profesional, pero son miles los aficionados al mar y a sus más diversas actividades que por estas fechas, y no sólo en la capital malagueña, rinden homenaje a su patrona.

La Costa del Sol se engalana de punta a punta, como prácticamente todas las áreas costeras en España, y aquí te resumimos la guía más completa posible con las actividades festivas que incluyen procesiones por el mar, verbenas, fiestas patronales y todo tipo de celebraciones.

La barriada de Huelin, en Málaga capital, extiende su programa hasta el domingo

Las actividades programadas por el distrito Carretera de Cádiz arrancan este miércoles 15 en el recinto del Parque de Huelin. Será la vigésima edición de unas fiestas marineras que han crecido a la par que este dinámico núcleo de la capital costasoleña. En la víspera del 16 de julio habrá animación infantil y las actuaciones de las siguientes agrupaciones del reseñado distrito malagueño: Coro y Castañuelas Zona Europa (18.00), Cantares de la Asociación de Vecinos El Torcal (18.30), Coro Mi Gente de La Paz (18.50), Coro Las Flores de Santa Paula (19.10), Coro Estrellas del Mar (19.30), Castañuelas Mayores Santa Paula (19.50), Coro Cantares de Andalucía (20.05), Coro Cosas Nuestras (20.25), Coro Rociero Peña La Paz (20.45), Castañuelas Sonidos al Viento (21.05), Coro Málaga por Bandera (21.20), Coro Los Jazmines de Famam-50 (21.40), Coro Sueños Malagueños de La Princesa (22.00), Castañuelas Famam-40 (22.20), Coro Calle Larios (22.35), Coro Parque Mediterráneo (22.55) y Coro Aires del Sur (23.15).

Procesión de la Virgen del Carmen en Huelin. / L. O.

En el propio Escenario Faro, a las actividades dirigidas al público infantil, ya en la jornada de este jueves 16, se les sumará los espectáculos preparados por las agrupaciones de baile de la Asociación de Folklore María del Mar Sillero (19.00), Parque Mediterráneo (19.45), Marengo de Torrijos (20.30), Zona Europa (21.15) y Flamenco de Prisco (22.00). Y se completará este día tan especial con la actuación del cuarteto de cumbia de Ariel Mendoza. Las jornadas festivas se extenderán hasta que el domingo 19, desde las seis de la tarde, la Virgen del Carmen tome las calles de la barriada de Huelin en una procesión con tramos terrestres y una travesía marítima, mar adentro.

Procesiones en El Palo, Pedregalejo, Guadalmar, Campanillas, Olías o La Virreina

No sólo se llenará de luz Huelin este jueves. El Ayuntamiento de Málaga ha informado de que en la barriada de El Palo la procesión de la patrona de los marineros comenzará a las cinco de la tarde. En Pedregalejo, la procesión partirá sobre las siete de la tarde y unas dos horas más tarde será embarcada la Virgen del Carmen para dar inicio a la tradicional procesión marinera.

En el caso del desfile procesional en la barriada de Guadalmar, junto a la margen derecha de la desembocadura del río Guadalhorce, el inicio está previsto a las siete de la tarde. Y apenas una hora más tarde tienen anunciada su salida otras tres procesiones en otros tantos núcleos urbanos de la capital: Campanillas, La Virreina y Olías, muy cerca del casco histórico de Totalán. Por lo tanto, sólo en el término municipal de la capital conviven hasta media docena de oportunidades distintas de acompañar en su recorrido a la patrona de los mares.

Ese número se amplía a diez si consideramos el resto de desfiles procesionales durante el fin de semana. Porque a la procesión ya reseñada que en Huelin se retrasa al domingo 19, un día antes, este próximo sábado 18, por la mañana se desarrollan las procesiones marineras de la Virgen del Carmen Coronada en El Perchel y la del Carmen de los Submarinistas. Y ya por la tarde, al filo de las ocho, le tocará el turno a la de la barriada de Colonia de Santa Inés.

Rincón de la Victoria, como eje en la comarca de la Axarquía para el encuentro con la Virgen

En la comarca de la Axarquía, uno de los momentos más esperados de las fiestas patronales de Rincón de la Victoria se vivirá este jueves 16 con el espectáculo pirotécnico en el desembarco de la Virgen del Carmen, cuya procesión marinera comenzará pasadas las ocho de la tarde.

Imagen de archivo de la procesión marinera de la Virgen del Carmen, en Rincón de la Victoria. / L.O.

Al mediodía, junto al principal edificio del Ayuntamiento, en la plaza Al-Ándalus, un espectáculo infantil con Quimirock dará paso a la elección de la Reina y Míster Infantil y a la recepción al Marengo de Honor 2026, en el salón de plenos. La víspera en el auditorio municipal incluye el pregón de la bailaora Carmen Camacho y las actuaciones de Falete y de Joana Jiménez, con entrada libre.

Vélez-Málaga brinda la posibilidad de compartir el fervor en dos de sus núcleos

En Caleta de Vélez, miles de familias vinculadas al puerto pesquero y a su importante lonja acompañarán a su patrona incluso antes de que haya caído la noche. Y en Benajarafe, con motivo de las fiestas patronales en honor a la Virgen del Carmen, por las que se sucederán los conciertos y actuaciones para todos los públicos hasta el domingo 19, este jueves se inauguran estas cuatro jornadas festivas, precisamente, con la procesión marinera.

Benajarafe celebra su Feria en honor a la Virgen del Carmen en estos días. / L.O.

Otro núcleo de Rincón de la Victoria, como es La Cala del Moral, asimismo ofrece la posibilidad de acompañar por el mar a la Virgen. La salida procesional está prevista a las siete y el embarque, al anochecer, pasadas las nueve. En la víspera, además, el Ayuntamiento ha informado de que está previsto inaugurar unas nuevas instalaciones para el club de remo de esta localidad.

La procesión marinera en Nerja tendrá como antesala la ofrenda floral de este miércoles 15

El Ayuntamiento de Nerja ha recordado que las actividades alrededor de la procesión de la Virgen del Carmen se extenderán en este municipio axárquico hasta el sábado 18. Pero como antesala principal al desfile por el mar, que tendrá como punto de partida la playa de la Torrecilla, este jueves 16, en la jornada de la víspera habrá una misa en la iglesia de El Salvador, como homenaje póstumo a todos los difuntos de la Hermandad del Carmen.

Procesion marinera de la Virgen el Carmen, con el Balcón de Europa de Nerja al fondo.. / Fran Extremera

Además, la ofrenda floral a la Virgen dará paso a la apertura de un mercadillo marinero en la plaza de los Cangrejos, a pocos metros del lugar de embarque de la patrona de los pescadores locales y junto a esas calles donde se podrán observar el jueves las famosas petaladas y la interpretación tradicional de la Salve Marinera. Como cada 16 de julio, la jornada concluirá con actuaciones musicales y un gran castillo de fuegos artificiales, después de que la imagen de la patrona alcance las inmediaciones del Balcón de Europa.

La Carihuela se viste de tradición para festejar durante casi toda la semana a la patrona

Para los máximos responsables del Ayuntamiento de Torremolinos, el 16 de julio no es sólo una fecha. "Es un sentimiento que late en el corazón de los torremolinenses", señala la regidora local, Margarita del Cid. La procesión de la Virgen del Carmen, que arrancará a las siete de la tarde, dará paso a la celebración de la palabra, la oración marinera y bendición de las aguas, dos horas más tarde. La patrona de los marineros es además alcaldesa honoraria del municipio, con lo que este desfile procesional es de los eventos más multitudinarios del calendario festivo local.

La procesión de la Virgen del Carmen en La Carihuela. / L.O.

A las actividades de este jueves 16 le seguirán las que hasta el domingo 19 permitan dar brillo a la Feria Virgen del Carmen de la barriada marinera de La Carihuela, muy cerca del límite municipal con Benalmádena. Este miércoles 15 arrancarán los festejos con el encendido del alumbrado artístico y la actuación de la orquesta Rompeolas en la plaza del Remo, después de que tenga lugar la ofrenda floral y el traslado de la imagen de la Virgen hasta su trono procesional.

Desfiles procesionales en Benalmádena, Los Boliches o Cala de Mijas

En el resto del litoral occidental también se vivirá con bastante pasión la jornada festiva de este jueves 16. En Benalmádena, la salida procesional está anunciada para las seis de la tarde, con uno de los trayectos más significativos de toda la Costa del Sol. Muy cerca, en la barriada fuengiroleña de Los Boliches, la procesión sirve de eje a varias jornadas festivas y, en este día tan especial, tendrá su punto de encuentro al filo de las nueve de la noche.

El término municipal de Mijas ofrece la posibilidad de vibrar con esta importante tradición marinera en esta jornada tan especial, si nos acercamos hasta el núcleo de La Cala. Allí comenzarán las actividades tradicionales pasadas las ocho de la tarde, aunque previamente ya se han sucedido otros actos festivos en el entorno parroquial.

La alcaldesa perpetua de Marbella, con procesión matinal posterior a su rescate

En el término marbellí, la alcaldesa perpetua, la Virgen del Carmen, fue rescatada el pasado sábado desde los fondos marinos de la playa de El Cable. La imagen que emergió con la ayuda de submarinistas locales será homenajeada este jueves con una misa al amanecer. Le seguirá la procesión marinera matinal, a la que le seguirá otra, ya desde las seis de la tarde, por las calles más céntricas del casco histórico de Marbella.

Además, en San Pedro Alcántara, durante estos próximos días, hasta el domingo 19 de julio se desarrolla la Verbena de la Virgen del Carmen en el núcleo de El Ingenio. Será otra de esas opciones que brinda la provincia para rendir homenaje a la que en este municipio mantiene el privilegio de poseer el rango de Virgen Coronada.

Estepona y Manilva completan el recorrido provincial en una jornada única en la Costa del Sol

No es nada fácil encontrar una fecha en el calendario donde en una franja de casi 200 kilómetros confluyan tantas actividades de manera simultánea. En Estepona, por ejemplo, la festividad de Nuestra Señora del Carmen Coronada, que es la patrona de la ciudad, obtenía recientemente la declaración como Fiesta de Interés Turístico de Andalucía. Así lo acordaba la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía, al objeto de destacar la "especial importancia" de esta celebración "como recurso turístico andaluz". Basta con observar cómo cada 16 de julio confluyen en la localidad miles y miles de personas llegadas desde los más lejanos puntos del país e incluso desde fuera de España.

El término de Manilva completa este repaso a las actividades festivas del 16 de julio. Serán dos los recorridos procesionales previstos, en Castillo de la Duquesa y en la barriada de Sabinillas. En el primero de estos puntos de encuentro, la jornada arranca con pasacalles y dianas previos a la misa rociera en honor a la patrona de los marineros, en la Parroquia de Nuestra Señora del Carmen.

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Otra de las estampas de archivo de un anterior 16 de julio, en este caso de la procesión marinera en El Palo. / Gregorio Marrero

Posteriormente, la imagen recorrerá las calles del Castillo acompañada por la banda municipal de música hasta llegar al puerto de la Duquesa, donde será embarcada para iniciar la procesión marítima en busca de la Virgen del Carmen de Sabinillas. El programa festivo continuará durante la noche con Manuel Orta como principal protagonista musical. Y en Sabinillas, la programación comenzará con la santa misa en la plaza Costa del Sol, seguida de la coronación de las Reinas y Damas Juveniles e Infantiles, antes de que a las ocho de la tarde arranque la procesión marinera que recorrerá todo el litoral. Como curiosidad, esta imagen se encontrará en dicho trayecto a la que procede del Castillo de la Duquesa.