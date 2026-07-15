Fracturas de mandíbula, pómulo y dientes rotos: los traumatismos faciales aumentan durante el verano en Málaga

La llegada del verano trae consigo nuevas rutinas, más actividades al aire libre, la práctica de deportes acuáticos y un mayor uso de vehículos de movilidad personal (VMP), como los patinetes eléctricos. Sin embargo, también aumentan determinados riesgos para la salud. El Hospital Vithas Málaga advierte de que durante los meses estivales se registra un notable repunte de los traumatismos faciales en la provincia y hace un llamamiento a la precaución.

Según datos de la Sociedad Española de Cirugía Oral y Maxilofacial y de Cabeza y Cuello (SECOMCyc), las lesiones y fracturas en el territorio facial experimentan un aumento de entre el 25% y el 30% durante los meses de verano en comparación con el resto del año.

El hospital explica en un comunicado que este fenómeno no es casualidad, sino que está estrechamente vinculado a factores estacionales bien identificados: accidentes en piscinas (provocados por zambullidas imprudentes o resbalones en bordes húmedos), colisiones fortuitas en deportes de playa como el vóley o el fútbol playa, y, de manera muy destacada en los últimos años, las caídas desde patinetes eléctricos y bicicletas sin el uso de elementos de protección adecuados.

Los traumatismos faciales aumentan hasta un 30% en verano

Asimismo, destacan que en los últimos años se ha producido un cambio del perfil del paciente que acude a urgencias por un traumatismo facial, entre otras razones, por la aparición de nuevas formas de transporte. “Si bien los accidentes de tráfico convencionales solían ser la principal causa, la irrupción de los patinetes eléctricos en los entornos urbanos de la Costa del Sol ha cambiado las estadísticas”, señalan.

Diversos estudios hospitalarios a nivel nacional indican que hasta un 40% de los usuarios de patinetes que sufren una caída presentan algún tipo de lesión en la región craneofacial, siendo la falta de uso del casco el factor agravante en la inmensa mayoría de los casos.

Usuario de un patinete eléctrico / L.O.

Principales lesiones: desde contusiones hasta fracturas óseas complejas

En cuanto a las lesiones más comunes derivadas de estos impactos, abarcan desde laceraciones superficiales, contusiones y pérdidas de piezas dentales, hasta fracturas óseas complejas que afectan a la mandíbula, el hueso malar (pómulo) y el suelo de la órbita ocular.

Estas últimas, según Vithas Málaga, son “especialmente delicadas”, ya que comprometen estructuras anatómicas esenciales para funciones vitales como la masticación, la visión, la respiración y la estética del rostro.

Las secuelas de una fractura facial mal diagnosticada

“La complejidad de la anatomía facial exige que este tipo de lesiones sean evaluadas y tratadas por equipos multidisciplinares altamente cualificados”, subraya el hospital en un comunicado. El retraso en el diagnóstico o un abordaje inadecuado de una fractura facial, insisten, puede derivar en secuelas crónicas, tales como asimetrías estéticas visibles, dolor en la articulación temporomandibular, dificultad para abrir la boca o problemas de visión doble (diplopía) en el caso de las fracturas orbitarias.

"El territorio facial es extremadamente sensible. No solo buscamos devolver la estructura ósea a su posición original para que el paciente pueda volver a masticar o enfocar la vista correctamente, sino que debemos ser extremadamente minuciosos con el resultado estético”, sostiene el doctor Alberto Cuevas, cirujano maxilofacial del Hospital Vithas Málaga.

Cirugía mínimamente invasiva para evitar cicatrices visibles

“La cara es nuestra carta de presentación ante el mundo y las secuelas psicológicas de un traumatismo mal curado pueden ser muy graves", añade el especialista, que destaca que los avances médicos permiten hoy en día abordar estas situaciones con un impacto mucho menor para el enfermo.

“Actualmente, en la Unidad de Cirugía Oral y Maxilofacial de Vithas Málaga apostamos de manera decidida por técnicas de reconstrucción mínimamente invasivas. Mediante el uso de incisiones intraorales (por dentro de la boca) o a través de los pliegues naturales de los párpados, logramos reparar fracturas complejas de mandíbula o pómulo sin dejar cicatrices visibles en el rostro del paciente”, afirma el especialista.

"Las secuelas psicológicas de un traumatismo mal curado pueden ser muy graves"

El doctor Cuevas resalta también los beneficios que ofrece el empleo de tecnología de planificación en tres dimensiones (3D): “Nos permite diseñar placas de titanio a la medida exacta de la anatomía del afectado antes de entrar a quirófano, lo que reduce drásticamente el tiempo de la operación y acelera de forma notable el postoperatorio”.

Recomendaciones de los especialistas

Desde la Unidad de Cirugía Oral y Maxilofacial de Vithas Málaga, insisten en que la prevención sigue siendo “la mejor herramienta” para evitar pasar las vacaciones en el hospital. Por ello hace hincapié en una serie de recomendaciones básicas, “pero altamente efectivas”.

La primera de ellas, subrayan, es el uso obligatorio de protección. “Utilizar siempre casco homologado al circular en patinete eléctrico o bicicleta, asegurando que cubra adecuadamente la zona de la frente”, remarcan.

En segundo lugar, recuerdan la importancia de adoptar medidas básicas de precaución en zonas acuáticas, como evitar correr alrededor de las piscinas y realizar zambullidas de cabeza en zonas donde se desconozca la profundidad real del agua o en áreas de poca visibilidad.

Por último, inciden en la necesidad de prestar una especial atención a los más jóvenes, supervisando estrechamente a los niños pequeños en parques infantiles y zonas de playa, ya que son propensos a caídas que impactan directamente sobre el mentón o la dentición. "El objetivo no es frenar la diversión ni desincentivar el deporte, sino concienciar de que un segundo de distracción o una imprudencia al volante de un patinete puede cambiarte la vida” concluye el doctor Cuevas.