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Vicky Berrocal trae a Málaga su "Victoria Bridal Tour": la nueva colección de novias 2027

Con esta cita exclusiva, la firma nupcial Victoria invita a las novias malagueñas de 2027 a descubrir, en primicia, los diseños que marcarán la temporada antes de su lanzamiento oficial

El Victoria Bridal Tour en Málaga llegará a la tienda de la firma del 21 al 25 de julio, en calle Nueva, 16.

El Victoria Bridal Tour en Málaga llegará a la tienda de la firma del 21 al 25 de julio, en calle Nueva, 16. / La Opinión

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La Opinión

Málaga

Victoria, la marca española de moda nupcial, celebrity, cocktail y madrina fundada por Vicky Martín Berrocal, llega a Málaga con su Victoria Bridal Tour, una experiencia pensada para que las novias de 2027 descubran, en primicia, los nuevos diseños de la firma antes de su lanzamiento oficial.

Del 21 al 25 de julio, la tienda de Victoria en Málaga, situada en calle Nueva, 16, acogerá esta cita exclusiva, en la que las futuras novias podrán conocer de cerca la nueva colección, probarse sus modelos favoritos y reservar su vestido con una atención personalizada.

Además, todas las novias que formalicen su compra durante el Victoria Bridal Tour recibirán un velo personalizado como regalo y entrarán en un sorteo en el que podrán conseguir de forma gratuita su vestido de novia de la nueva colección, junto con otro para su madre.

Las participantes también recibirán un Welcome Pack Especial, compuesto por productos de belleza y bienestar para acompañarlas en la preparación de su día más especial, de las marcas MiiN Cosmetics, MIM, Superlativa y La Puta Suegra.

Para las novias que no puedan asistir a esta presentación exclusiva, VICTORIA mantiene sus colecciones nupciales anteriores disponibles en todas sus tiendas, donde ya pueden reservar su cita personalizada.

Un vistazo a la nueva colección de novias de VICTORIA

La nueva colección de VICTORIA, formada por más de 27 modelos, dibuja a una mujer que busca el lujo contemporáneo y la diferenciación a través de la artesanía.

Noticias relacionadas y más

La propuesta para la nueva temporada fusiona la pureza arquitectónica del triacetato y el crepé con el dramatismo de los volúmenes en otomán y damasco doble. Las tendencias clave se definen por los cuellos subidos de encaje y tul bordado, los escotes encorsetados, las espaldas infinitas y las majestuosas capas, que aportan un movimiento escénico y sublime al caminar.

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