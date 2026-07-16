El AVE vuelve a la normalidad este viernes tras cinco meses de obras en el tramo de Álora

La alta velocidad vuelve a la normalidad en Málaga este viernes 17 de julio con la reapertura de la doble vía de Álora que el pasado mes de febrero se vio afectada por la caída de un talud. Desde entonces hasta el 30 de abril, fecha en la que se reabrió la primera vía, los pasajeros estaban obligados a llegar en coche o bus hasta Antequera para continuar su viaje en tren.

Málaga ha vivido una primera mitad de año atípica y trágica en el plano ferroviario. La tragedia de Adamuz y la caída del talud han puesto en jaque el acceso y la salida de la provincia por la vía ferroviaria. Adif previó que el AVE funcionaría con una vía única durante el resto del año, pero han agilizado las obras para devolver la normalidad a la provincia este viernes. Con la vía ya completamente instalada, se ultiman trabajos en las instalaciones de electrificación y seguridad, además del drenaje en el muro de contención.

"Una obra de enorme envergadura"

El subdelegado del Gobierno, Javier Salas, ha destacado este jueves el trabajo "intensísimo" que han hecho desde Adif para el restablecimiento de la circulación y reparar los graves daños ocasionados por las intensas lluvias de febrero en la infraestructura ferroviaria. "La vía se ha podido recuperar y poner en servicio en un momento muy importante para Málaga y para la provincia, y gracias a eso Renfe va a reforzar sus conexiones con Madrid", ha apuntado Salas preguntado por los periodistas.

Para Málaga son buenas noticias y para Salas también. "Quiero destacar que se ha realizado una obra de enorme envergadura en pocos meses", ha señalado el subdelegado. No obstante, el tono político de estos meses con servicios mínimos de tren se ha vuelto hostil. Tanto el cierre como la reapertura del AVE han sido objeto de críticas por parte de la oposición.

En relación con la finalización total de las obras de la vía, Salas ha afirmado que será Adif quien se encargará de indicar los pasos a seguir. "Lo importante ahora es que se está restableciendo el servicio y que Renfe va a reforzarlo", ha concluido.

Refuerzo del servicio

Renfe ha anunciado hoy que reforzará la línea de AVE durante los viernes y domingos del periodo estival con dos frecuencias más cada día. Ocho servicios en total. Los billetes para la nueva programación ya están disponibles en los canales habituales de venta de Renfe.