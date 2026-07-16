El Ayuntamiento de Málaga sortea 91 VPO en la zona de la Universidad y hay 6.181 personas que optan a ellas: ya se puede consultar la lista de admitidos

El Ayuntamiento de Málaga, a través de la web del Instituto Municipal de la Vivienda (IMV), ha publicado este jueves la lista definitiva de personas admitidas para participar en el sorteo de 91 viviendas protegidas en alquiler en régimen general que Lagoom Living está construyendo en la parcela R15 de su proyecto en el sector Universidad. En total, el listado definitivo lo integran 6.181 personas (5.982 personas para el cupo general y 199 para las viviendas adaptadas).

Así, la promoción consta de 91 viviendas de dos dormitorios, de las que cinco son adaptadas para personas con movilidad reducida. La superficie de estas viviendas es de unos 70 metros cuadrados y los precios de los alquileres no superan los 512 euros al mes.

El sorteo se celebrará este próximo martes, 21 de julio, a las 9.00 horas en el Ayuntamiento y se podrá seguir en directo a través del canal municipal de YouTube. La adjudicación de las viviendas se hará de acuerdo al Decreto 91/2020, Plan Vive en Andalucía de Vivienda, Rehabilitación y Regeneración Urbana 2020-2030, que regula la selección de las personas adjudicatarias de viviendas protegidas, introduciendo el procedimiento simplificado de selección al que pueden acogerse las entidades promotoras como es el caso de la Sociedad Municipal de Vivienda.

Lagoom edifica 530 VPO en alquiler en Distrito Universidad

Esta promoción se construye en una de las parcelas que formaban parte de un concurso público impulsado por el Ayuntamiento para la licitación del derecho de superficie de cuatro suelos de este ámbito por un periodo de 75 años a canon cero, concurso del que resultó adjudicataria esta promotora para la construcción de 530 VPO en alquiler. La construcción de estas viviendas se corresponde con la segunda fase de desarrollo del sector en el que se prevén 1.006 VPO en alquiler y en el que el Consistorio ya promueve 476 en cinco promociones, tres de ellas en construcción y dos ya finalizada.

Una imagen del proyecto de viviendas de Lagoom Luving en la parcela R15 de Distrito Universidad en Málaga. / L. O.

El pliego de esta licitación se basó en el convenio suscrito en noviembre de 2022 por parte del Ayuntamiento de Málaga, la Junta de Andalucía y el Gobierno de España y por el que se otorgó al Ayuntamiento, a través de la Sociedad Municipal de Viviendas de Málaga S.L, una subvención máxima de 26,5 millones para la promoción de 530 viviendas por parte del adjudicatario del concurso.

Esta subvención supone 25,6 millones del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea, a través de los fondos Next Generation; por su parte, el Consistorio aporta suelo valorado en 13.577.792 euros y Lagoom Living con fondos propios y financiación otorgada por el Instituto de Crédito Oficial (ICO) por importe de 59,3 millones.

A estas rentas de alquileres hay que sumarle los gastos de comunidad y todas las viviendas tienen asociadas una plaza de aparcamiento y un trastero. En todas las viviendas la renta de alquiler supone 5,54 euros por metro y mes. En el caso de los aparcamientos y trasteros la cifra es de 3,75 euros por metro al mes.