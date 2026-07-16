Más bomberos en Málaga: 50 nuevas incorporaciones toman posesión y la plantilla alcanza los 306 efectivos

El Real Cuerpo de Bomberos de Málaga incorporará en las próximas semanas a 50 nuevos funcionarios, con lo que la plantilla quedará compuesta por 306 efectivos. Se trata de la promoción que acaba de completar el curso de formación en la Escuela de Seguridad Pública del Ayuntamiento de Málaga (ESPAM), última prueba exigida antes de tomar posesión del puesto, previsiblemente a lo largo de julio.

Hoy, esos 50 nuevos efectivos han tomado posesión en el Ayuntamiento de Málaga ante la mirada de sus compañeros y familiares. El concejal delegado de Seguridad, Avelino Barrionuevo, asistió al acto de clausura del curso, celebrado en el Parque Central de Bomberos de Martiricos, junto a responsables y profesores de la ESPAM y mandos del cuerpo. Esta promoción corresponde a la convocatoria de plazas publicada en las ofertas de empleo público de 2021, 2022 y 2023.

Toma de posesión de los nuevos bomberos que se incorporan al Real Cuerpo de Bomberos de Málaga / EDU ROSA

Más plazas en camino

Los 50 nuevos bomberos se sumarán a los 40 incorporados en diciembre de 2023 y a los cuatro oficiales técnicos que tomaron posesión el pasado mayo. El Ayuntamiento ya trabaja además en sacar otras 45 plazas correspondientes a las ofertas de empleo público de 2024 y 2025, ya aprobadas, y prepara una propuesta de 40 plazas adicionales para la oferta de 2026.

En paralelo, se ha completado la reclasificación profesional de 162 bomberos y sigue en marcha la de otros 23 que quedaron pendientes por no reunir entonces los requisitos. En julio de 2024 entró en vigor el nuevo reglamento que regula la organización interna y el funcionamiento del servicio.

El conflicto de fondo con el sindicato

La incorporación llega mes y medio después de que los incendios del hotel Ibis y de un edificio en Portada Alta, a finales de mayo, reabrieran el debate sobre los medios del cuerpo. El sindicato llegó a responder entonces al alcalde, Francisco de la Torre, quien había defendido que la plantilla fue suficiente para afrontar el incendio del Ibis: "No hay más, han ido los que había", replicó el representante sindical Miguel Ángel Millán, que recordó que, incluso con estos 50 nuevos efectivos, la plantilla equipara a la ciudad con los niveles de 2008.

El PSOE llevó el asunto al pleno municipal con una moción sobre medios y vigilancia sanitaria, de la que solo salió adelante el reconocimiento institucional a la labor de los bomberos. De fondo, el sindicato mantiene una huelga desde 2017, que este año cumple nueve años.