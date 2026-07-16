Los cinco chiringuitos de Málaga elegidos como los mejores de todo el país para visitar en este 2026: "Referentes del lujo relajado en la Costa del Sol"

Málaga sigue siendo uno de los mejores destinos gastronómicos de todo el país. Así lo ha puesto de manifiesto la publicación Tapas Magazine, de la revista Forbes, en sus premios 'Best Chiringuito 2026', en los que ha escogido los 25 mejores restaurantes a pie de playa de España, de los que cinco son de la provincia malagueña.

"Con los pies casi sobre la arena y el sonido de las olas de fondo, estos establecimientos reúnen todos los ingredientes que convierten una comida en una experiencia: una ubicación privilegiada, producto fresco, ambiente relajado, largas sobremesas y vistas al mar", ha señalado la publicación.

Marbella, Málaga capital y Fuengirola tienen los mejores chiringuitos

Y entre los 25 mejores chiringuitos de España de 2026 seleccionados con motivo de sus premios 'Tapas Best Chiringuito', la publicación ha escogido cinco restaurantes de la provincia.

Se trata de La Plage Casanis, Chambao y La Milla, en Marbella; La Recaleta, situada en la playa de La Caleta de Málaga capital, y Oasis, en Fuengirola.

La Plage Casanis, personalidad propia frente al mar

Sobre el primero de ellos, La Plage Casanis, de Marbella, la publicación ha afirmado: "Fabián Cangas, chef y copropietario, ha sabido construir uno de los beach clubs con mayor personalidad de Marbella".

Además, ha añadido: "Su cocina mediterránea se mueve con soltura entre excelentes arroces, pescados, carnes y un celebrado steak tartar, mientras las sesiones de DJ y los ya clásicos Sunday Sunset Rituals y los I Love WED prolongan las sobremesas hasta la puesta de sol con DJ internacionales de alto nivel".

Chambao, lujo relajado en la Costa del Sol

En este listado de los mejores chiringuitos destaca Chambao, localizado también en Marbella, del que la revista ha indicado: "El exclusivo beach club marbellí encuentra en la cocina de Sergio Zubiadut uno de sus grandes argumentos".

Un restaurante que resalta por su propuesta internacional, "elaborada con excelente producto" y acompañada por una experiencia donde piscina, camas balinesas, coctelería y "servicio impecable" convierten a Chambao en "uno de los referentes del lujo relajado de la Costa del Sol".

La Milla, alta gastronomía en la orilla de Marbella

La Milla es el otro chiringuito situado en Marbella que engrosa este listado: "Lleva años demostrando que un chiringuito puede jugar en la liga de la alta gastronomía".

Tal y como ha indicado la publicación, en este 2026 el restaurante ha reforzado aún más su posición al integrarse en la propuesta culinaria del hotel Puente Romano Marbella, consolidándose como "uno de los grandes destinos gastronómicos del litoral español".

"Cocina de autor, una extraordinaria selección de producto marino, una gran bodega y un ambiente sofisticado convierten cada comida en una celebración del Mediterráneo", ha añadido.

La Recaleta, tradición malagueña en la playa de La Caleta

Entre los 25 mejores chiringuitos del país se localiza también La Recaleta, situado en la playa de La Caleta de Málaga capital.

"Hay pocos lugares que representen mejor el espíritu del chiringuito malagueño. A orillas de La Caleta, el chef Javier Ruiz mantiene viva la tradición del espeto de sardinas cocinado sobre brasas de leña y cañas de bambú, convertido aquí en un auténtico ritual gastronómico", ha añadido la publicación.

Para los expertos gastronómicos de la revista, su pescado fresco, la cocina mediterránea y una ubicación privilegiada frente al Mediterráneo hacen de este histórico establecimiento "una referencia imprescindible para entender la identidad gastronómica de Málaga".

Oasis, el clásico chiringuito de Fuengirola

Completando el ranking se encuentra el restaurante Oasis, de Fuengirola. Un negocio de la familia González Salguero, "pionera del chiringuito moderno en Fuengirola".

"Hoy, Alfonso González continúa al frente del negocio familiar preservando un legado construido alrededor del pescado fresco, los espetos y una cocina honesta que ha sabido evolucionar sin perder la esencia que lo convirtió en uno de los clásicos del litoral malagueño", ha añadido.