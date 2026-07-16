Cuánto cobra un concejal de Málaga por ir a un pleno: esta es la cifra que ha enfrentado a PP y PSOE

El pleno extraordinario celebrado este jueves en el Ayuntamiento de Málaga tenía como objetivo aprobar la moratoria de pisos turísticos y que el Partido Socialista presionara al alcalde, Francisco de la Torre, a convocar el debate del Estado de la Ciudad. Pero, en un momento dado, acabó convertido en otra cosa: una discusión a voces entre PP y PSOE sobre cuánto dinero se embolsan los concejales por acudir a estas sesiones.

La popular Elisa Pérez de Siles llegó a hablar de "1.000 euros por cabeza" para acusar al socialista Mariano Ruiz Araujo de forzar la convocatoria "para pagar sus favores políticos". Él lo negó en el acto. ¿Quién tenía razón? Para entenderlo hay que mirar primero cómo funciona realmente el sistema de retribuciones municipal.

Tres formas de cobrar como concejal

No todos los miembros de la Corporación municipal cobran de la misma manera. Según los datos oficiales del Ayuntamiento, existen tres regímenes distintos:

Dedicación exclusiva. Es el caso del alcalde, los portavoces de los grupos y los concejales con delegaciones de gobierno, además de los portavoces de la oposición. Cobran un sueldo fijo anual que va desde los 62.874,70 euros de un concejal raso de la oposición hasta los 87.325,14 euros del alcalde.

Es el caso del alcalde, los portavoces de los grupos y los concejales con delegaciones de gobierno, además de los portavoces de la oposición. Cobran un sueldo fijo anual que va desde los 62.874,70 euros de un concejal raso de la oposición hasta los 87.325,14 euros del alcalde. Dedicación parcial. Al 80% o al 50% de esas cantidades, según el porcentaje de jornada que le dediquen al cargo de concejal.

Al 80% o al 50% de esas cantidades, según el porcentaje de jornada que le dediquen al cargo de concejal. Asistencia a órganos colegiados. Este es el régimen que ha protagonizado la polémica de hoy. Afecta a los concejales que no tienen dedicación exclusiva ni parcial, normalmente porque mantienen su empleo habitual fuera del Ayuntamiento. En vez de un sueldo fijo, cobran una dieta por cada sesión a la que asisten.

Pleno ordinario: 500 euros

Pleno extraordinario: 250 euros

Comisión de Pleno: 250 euros

¿Cuánto se ha cobrado exactamente hoy?

Este jueves se celebraron dos plenos extraordinarios (el del debate del estado de la ciudad y el de la moratoria turística) y una comisión de Urbanismo. Sumando las dietas de asistencia a órganos colegiados: 250 + 250 + 250 euros, es decir, 750 euros brutos para el concejal que cobra bajo este régimen, no 1.000 como llegó a decirse en la tribuna.

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, preside el pleno extraordinario. En el Salón de Plenos del Ayuntamiento / Álex Zea

Un solo concejal, no toda la bancada

El verdadero desacuerdo, más allá de la cifra, estaba en a quién se refería cada uno. Pérez de Siles habló en términos generales de "sus dedicaciones no exclusivas", dando a entender que buena parte del grupo socialista se embolsaba esas dietas. Ruiz Araujo se lo recriminó después, pidiendo la palabra por alusiones: según explicó, en el grupo municipal socialista solo hay un concejal sin dedicación exclusiva, Jorge Quero, trabajador de la Empresa Municipal de Transportes (EMT), que compagina su empleo en la EMT con el cargo y cobra la dieta por asistencia en lugar de un sueldo fijo como concejal. El resto del grupo, insistió, "cobra fijo".

Es cierto que dentro del PSOE hay otros seis concejales con dedicación parcial al 80%, pero ese régimen no tiene nada que ver con las dietas por asistencia de las que hablaba la portavoz popular; cobran un porcentaje de su sueldo fijo, no una cantidad por sesión.

Por qué se convocó todo el mismo día

El origen de la trifulca viene de atrás. Ruiz Araujo llevaba semanas exigiendo que se convocara el debate del Estado de la Ciudad, un trámite que el reglamento del Pleno obliga a celebrar una vez al año y que en este mandato solo se ha hecho a golpe de presión de la oposición. Como el PSOE reúne la cuarta parte de los concejales de la Corporación (10 de 31), tiene la potestad reglamentaria de forzar un pleno extraordinario aunque el alcalde no lo convoque.

De la Torre terminó fijando la fecha de este pleno extraordinario para este jueves, pero aprovechó para meter en el mismo día otro pleno extraordinario: el de la aprobación inicial de la moratoria de apartamentos turísticos y hoteles en suelo residencial, una medida urbanística que llevaba tiempo pendiente y que generaba prisa entre los promotores. El resultado fue una jornada con dos plenos extraordinarios y una comisión, justo la combinación que disparó el debate sobre las dietas.