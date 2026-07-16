Comprar vivienda en Málaga exige ya tener ahorrados más de 100.000 euros: "Sin una ayuda familiar o una herencia detrás, la cuenta no sale"

Comprar una vivienda de tipo medio en Málaga capital a los precios actuales del mercado obligaría a los interesados a contar con un ahorro previo de más de 100.000 euros equivalente al 30% del valor del inmueble para afrontar un 20% en concepto de entrada y un 10% adicional para cubrir los gastos de la operación, en los que se incluyen impuestos, notaría, registro y gestión. Son los cálculos realizados por el portal Pisos.com en un informe publicado este jueves donde se constata que en todas las capitales de eespañolas harían falta más de 30.000 euros ahorrados para adquirir una vivienda de 90 metros cuadrados.

El estudio parte de un precio actual de la vivienda, en el caso de Málaga capital, de 3.949 euros el metro cuadrado, lo que arrojaría un valor de 355.426 para una vivienda de 90 metros cuadrados.

Donostia-San Sebastián sería la capital, por nivel de precios, donde más exigente sería este ahorro requerido (178.487 euros), seguida de en Madrid (172.987), Palma (145.074) y Barcelona (140.361), con Málaga en quinta posición, justo por delante de Bilbao (106.453). Jaén sería la opción más económica (harían falta 34.320).

"Llevamos años centrando el debate en la cuota mensual de la hipoteca, cuando el obstáculo decisivo aparece mucho antes: reunir el dinero de entrada. Quien no parte de ese colchón inicial ni siquiera llega a sentarse a negociar con el banco", señala el portavoz y director de estudios de Pisos.com, Ferran Font.

"Antes de pedir una hipoteca, cualquier comprador debe demostrar que cuenta con un ahorro previo equivalente al 30% del valor del inmueble: un 20% en concepto de entrada y un 10% adicional para cubrir los gastos de la operación, en los que se incluyen impuestos, notaría, registro y gestión. Es el primer filtro del sistema, y se ha de superar antes de pisar la sucursal", señala Pisos.com.

Un análisis de este portal ha calculado en cuántas de las 50 capitales de provincia es posible cubrir ese 30% de una vivienda tipo de 90 metros partiendo de tres niveles de ahorro distintos —30.000, 40.000 y 50.000 euros—, tomando como referencia los precios de venta de mayo de 2026. El resultado dibuja un mapa en el que el dinero ahorrado pierde valor a gran velocidad en cuanto el comprador mira hacia las grandes ciudades.

Ninguna capital española con vivienda al alcance con 30.000 euros ahorrados

Partiendo de 30.000 euros ahorrados, no hay una sola capital de provincia en la que ese capital baste para cubrir la entrada y los gastos de un piso de 90 metros.

Subir el ahorro hasta los 40.000 euros amplía el horizonte, pero muy poco: solo cinco capitales quedan dentro del alcance: Jaén (34.320 euros de ahorro previo), Zamora (35.244), Cáceres (39.374), Ciudad Real (39.525) y Ávila (39.702), las cinco capitales más económicas del país. El margen es tan estrecho que la sexta posición, Huelva, se queda fuera por apenas 1.250 euros.

"Lo verdaderamente revelador no es cuántas capitales quedan fuera, sino cuáles quedan dentro. El ahorro alcanza justo allí donde el empleo escasea y el dinamismo económico es menor, y se queda corto precisamente donde se concentran las oportunidades laborales", asevera Ferran Font.

La cifra de 50.000 euros ahorrados hace que el número de capitales accesibles ascienda a 21: a las ya citadas se sumarían Lleida, Huelva, Lugo, Castellón de la Plana, Palencia, Ourense, Córdoba, Almería, León, Cuenca, Badajoz, Murcia, Huesca, Teruel, Albacete y Tarragona. Aun así, la cifra se queda a las puertas de mercados como Toledo, Valladolid o Soria, donde el umbral del 30% se supera por menos de 1.000 euros.Y sigue dejando ompletamente fuera a las grandes capitales, entre ellas Málaga.

Una cifra fuera del alcance de los jóvenes

Según Pisos.com, el análisis adquiere su verdadera dimensión al recordar que reunir 30.000, 40.000 o 50.000 euros está "lejos de las posibilidades" de buena parte de la población joven.

"Quienes se emancipan se topan con una contradicción difícil de resolver: para comprar necesitan ahorrar, pero el alquiler que pagan mientras tanto absorbe una porción tan elevada de su salario que apenas deja margen para apartar dinero. El ahorro deja de depender del esfuerzo individual y pasa a estar condicionado por el punto de partida de cada uno", comenta.

Viandantes por la calle Larios de Málaga. / Álex Zea

"Pedirle a un joven que vive de alquiler que reúna 50.000 euros es, en la práctica, pedirle un imposible: la renta mensual se lleva buena parte de la nómina y deja un margen mínimo. Sin una ayuda familiar o una herencia detrás, la cuenta no sale por mucho que se apriete el cinturón", añade el portavoz de pisos.com.

El ahorro alcanza en las capitales donde menos oportunidades laborales hay

La inmensa mayoría de las capitales accesibles con estas cantidades pertenecen a la llamada España vaciada o a mercados de interior con menor actividad económica, mientras que los grandes polos de empleo —Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao, Málaga o Sevilla— quedan "sistemáticamente fuera del mapa". El comprador con recursos limitados se ve así "abocado" a elegir entre vivienda asequible u oportunidades laborales, "rara vez ambas a la vez".