Elecciones en Málaga 2027: el mapa que dejaría el "efecto Andalucía" si se repitiera en las urnas municipales

Si el resultado de las elecciones autonómicas andaluzas de 2026 se trasladara, tal cual, a la ciudad de Málaga en los comicios municipales del 23 de mayo de 2027, el Ayuntamiento que preside Francisco de la Torre desde el año 2000 cambiaría de fisonomía sin cambiar de color político. El Partido Popular seguiría siendo, con diferencia, la fuerza más votada, pero perdería la mayoría absoluta que recuperó en 2023, mientras que Vox y una nueva formación, Adelante Andalucía, ganarían peso a costa, sobre todo, del PSOE.

Conviene recordar de dónde parte esta simulación. En las elecciones al Parlamento andaluz celebradas el pasado 17 de mayo, el PP de Juanma Moreno volvió a ganar con claridad, pero no logró revalidar la mayoría absoluta, lo que dejó la llave del nuevo Gobierno andaluz en manos de Vox. La formación de Santiago Abascal sumó un escaño respecto a 2022 hasta los 15, con el 13,8% de los votos. En el otro bloque, Adelante Andalucía protagonizó el otro gran vuelco de la noche: cuadruplicó su representación hasta los 8 parlamentarios y, por primera vez, logró un escaño por la provincia de Málaga, de la mano de Luis Rodrigo. El PSOE, por su parte, no consiguió capitalizar el desgaste del PP y quedó lejos de disputarle el Gobierno andaluz. Es ese mapa, con un PP fuerte pero necesitado de socios, un Vox consolidado y una izquierda fragmentada entre PSOE y Adelante Andalucía, lo que presenta el posible escenario de las futuras elecciones municipales.

El escenario cobra además un valor especial porque llega justo después de que De la Torre, de 83 años, confirmara que optará a un séptimo mandato consecutivo, el que él mismo ha calificado como previsiblemente el último de su carrera.

El PP, a un concejal de la mayoría absoluta

El dato más relevante de la simulación es que el PP pasaría de 17 a 15 concejales, quedándose uno por debajo de los 16 necesarios para gobernar en solitario. Sería la segunda vez en la etapa de De la Torre que el partido pierde la mayoría absoluta, después del batacazo de 2015, aunque en este caso la caída sería mucho más suave: de 17 a 15 concejales, frente a los seis que perdió hace una década.

Ese único concejal de diferencia obligaría al alcalde, si opta a un séptimo mandato con 84 años, a buscar apoyos externos para sacar adelante presupuestos y ordenanzas, algo que ya conoce bien: gobernó en solitario y en minoría todo su sexto mandato (2015-2019) y pactó formalmente solo una vez, con Ciudadanos, entre 2019 y 2023.

Un séptimo mandato marcado por la incertidumbre sobre la sucesión

El propio De la Torre ha reconocido que esta candidatura llega con matices que no existían en anteriores ocasiones. Ha explicado que quiere completar los cuatro años si es reelegido, aunque ha condicionado ese compromiso al estado de su salud, y ha admitido que su entorno familiar preferiría que dedicara más tiempo a sí mismo tras más de dos décadas de dedicación casi exclusiva al cargo. Preguntado por si repetiría una octava vez, se mostró convencido de que esta será su última candidatura.

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, comparece ante los medios de comunicación y atiende a preguntas, donde a anunciado que se presenta a las siguientes elecciones / Álex Zea

Ese trasfondo añade una capa de incertidumbre a la simulación: aunque el PP lograra los votos necesarios para gobernar, no está garantizado que De la Torre agote la legislatura, lo que trasladaría la pregunta por su sucesión al propio pleno resultante de estas elecciones. El alcalde ha evitado, eso sí, pronunciarse sobre qué haría en caso de no alcanzar la mayoría absoluta, un escenario que calificó de simple "futurismo", aunque recordó que durante todos estos años ha buscado siempre el apoyo más amplio posible para sacar adelante sus proyectos.

Vox se convierte en árbitro de la derecha

El otro gran movimiento de la simulación es la consolidación de Vox como segunda fuerza del bloque conservador. El partido de Santiago Abascal duplicaría su representación en Málaga, pasando de 2 a 4 concejales, con un 14,57% de los votos frente al 7,72% que obtuvo en 2023. Esa progresión situaría a la formación en una posición de fuerza inédita en la capital: si el PP necesitara un socio para alcanzar los 16 votos, Vox sería el candidato natural.

Conviene matizar, sin embargo, de dónde procede ese porcentaje. El 13,8% que Vox logró en el conjunto de Andalucía el pasado mes de mayo (15 escaños, uno más que en 2022) quedó por debajo del que la propia formación había obtenido meses antes en otras autonómicas, como Extremadura, Aragón o Castilla y León, donde llegó a superar el 17% e incluso el 18% de los votos.

Fue, además, un resultado que la propia Vox interpretó internamente como positivo solo porque había rebajado sus expectativas tras el fiasco de 2022, cuando el llamado "efecto Olona" prometía muchos más escaños de los finalmente logrados. Es decir, el dato malagueño de la simulación (14,57%) se apoya en un resultado autonómico que fue bueno para Vox, pero no espectacular, y que estuvo por debajo de su suelo electoral en otras regiones donde el partido ya gobierna en coalición.

Juanma Moreno y Manuel Gavira / José Manuel Vidal / Efe

Esa circunstancia resulta relevante de cara a un posible pacto en Málaga. En las negociaciones que Vox ha cerrado con el PP en otras comunidades, la formación de Abascal ha exigido incluir la llamada "prioridad nacional", un concepto que ha generado fricciones incluso dentro del propio bloque de derechas y que el presidente andaluz, Juanma Moreno, ha rechazado de forma frontal. Si el PP malagueño necesitara los votos de Vox para superar los 16 concejales, ese mismo debate (vivienda, inmigración y condiciones del pacto) podría trasladarse también al Ayuntamiento, en una ciudad donde, como reconoce el propio De la Torre, el acceso a la vivienda ya es uno de los grandes desafíos.

Una izquierda más fragmentada

El otro bloque que cambiaría de forma sustancial es el de la izquierda. El PSOE, que en 2023 logró 10 concejales con el 29,21% de los votos, se desplomaría hasta los 7 concejales, según esta proyección. Parte de ese desgaste se trasladaría a Adelante Andalucía, formación que no tenía representación en el Ayuntamiento de Málaga y que, con un 11,80% de los votos, entraría directamente con 3 concejales.

Con Málaga, por su parte, mantendría sus 2 concejales pese a bajar ligeramente su porcentaje respecto a 2023 (6,59% frente al 7,38% de aquel año), lo que sugiere que su suelo electoral resultaría el más estable de todo el espectro de izquierdas.

Adelante Andalucía, entre la ambición y la cautela

La irrupción de Adelante Andalucía en la simulación no es algo casual. La formación, heredera del impulso que dejó su resultado en las autonómicas de mayo, que cuadruplicó su representación en el Parlamento andaluz y logró representación por Málaga por primera vez, de la mano de Luis Rodrigo, ya ha confirmado que aspira a entrar en el Ayuntamiento de la capital y que planea presentarse en prácticamente todos los municipios de la provincia, prestando especial atención a la Costa del Sol y a localidades del interior.

En la capital, precisamente, obtuvieron su mejor resultado provincial en aquellas autonómicas, con más de 31.000 votos y en torno al 11% del escrutinio, una cifra muy próxima al 11,80% que maneja esta extrapolación. Sin embargo, el propio partido rebaja las expectativas de cara a las municipales: su nuevo portavoz en la ciudad ha situado el objetivo mínimo en lograr un solo concejal, dejando la puerta abierta a que la irrupción sea mayor si se confirma la tendencia de las autonómicas, pero sin darlo por hecho. Esa cautela contrasta con los 3 concejales que arroja la simulación, y recuerda que trasladar mecánicamente un resultado autonómico al terreno municipal no es una ciencia exacta.

El líder de Adelante Andalucía, el gran triunfador de estas elecciones autonómicas / L.O.

Lo que dice (y lo que no dice) esta foto

Estos datos se tratan de una extrapolación, no de una encuesta ni de un sondeo municipal: trasladan mecánicamente el comportamiento del electorado malagueño en unas autonómicas a un contexto, el municipal, que tiene su propia dinámica, sus propios candidatos y, sobre todo, la sombra alargada de un alcalde que lleva 26 años en el cargo y que ya ha anunciado que repetirá candidatura en 2027.

La trayectoria de Francisco de la Torre demuestra que estos ejercicios teóricos no siempre se cumplen: en 2015 llegó muy debilitado a las municipales tras un ciclo nacional adverso al PP, pero en 2023 remontó hasta la mayoría absoluta gracias, más que a un impulso propio, al colapso de su antiguo socio, Ciudadanos, y a la persistente fragmentación de la izquierda.

Esta simulación, sin embargo, apunta en una dirección similar a la que se señala como riesgo de cara a 2027: la reconfiguración del bloque de derechas y el ascenso de Vox como factor capaz de volver a fragmentar el voto conservador, tal y como ya ha sucedido este mismo año en las elecciones autonómicas de Andalucía. A ese factor se suma ahora uno nuevo, inexistente en 2023: la entrada con fuerza de Adelante Andalucía, que, aunque de forma más moderada que la propia extrapolación, sí parte con opciones reales de lograr representación municipal por primera vez.

Si esta fotografía se confirmara en las urnas, De la Torre podría revalidar su séptima legislatura, aunque al frente de un pleno mucho más fragmentado que el actual, en el que un único concejal podría separar al PP de la mayoría absoluta. Tendría entonces que negociar, como ya hizo entre 2015 y 2019, apoyos puntuales o un pacto de gobierno, en un mandato que el propio alcalde ya ha dado por hecho que, salgan como salgan las cuentas, será el último de una carrera que arrancó, sin pasar por las urnas, hace ya 26 años.