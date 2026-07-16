Un cirujano de HLA El Ángel Málaga logra la máxima certificación europea en cirugía hepatobiliopancreática

El doctor Francisco León, especialista del HLA Hospital Universitario El Ángel de Málaga, ha obtenido la certificación europea en cirugía hepatobiliopancreática concedida por la Unión Europea de Médicos Especialistas (UEMS), considerada uno de los principales reconocimientos profesionales dentro de esta subespecialidad quirúrgica.

La distinción acredita que el cirujano cumple los estándares europeos más exigentes de formación, experiencia clínica y competencia profesional para abordar procedimientos complejos relacionados con el hígado, las vías biliares y el páncreas.

El reconocimiento sitúa a Francisco León entre el reducido grupo de cirujanos españoles que han superado el proceso de evaluación promovido por la UEMS. Para conseguirlo, los aspirantes deben acreditar una amplia trayectoria clínica y superar un examen específico de alta complejidad.

Una acreditación europea para cirugías de alta complejidad

La cirugía hepatobiliopancreática incluye intervenciones especialmente complejas sobre órganos como el hígado, el páncreas y las vías biliares, entre ellas las relacionadas con patologías tumorales. Se trata de procedimientos que requieren una elevada especialización y que se realizan en un número limitado de centros hospitalarios.

Francisco León es especialista en Cirugía General y del Aparato Digestivo y desarrolla su actividad principalmente en los ámbitos de la cirugía hepatobiliopancreática y oncológica.

El facultativo ha explicado que esta acreditación representa «el máximo reconocimiento profesional al que puede aspirar un cirujano dentro de esta subespecialidad», aunque ha destacado que su importancia va más allá de la trayectoria individual del profesional.

«Este tipo de certificaciones no son un logro personal aislado. Son también un reconocimiento a los hospitales donde desarrollamos nuestra actividad, porque permiten acreditar que los pacientes tienen acceso a una cirugía altamente especializada realizada conforme a los estándares europeos de mayor exigencia», ha señalado.

Qué es la Unión Europea de Médicos Especialistas

La Unión Europea de Médicos Especialistas, fundada en 1958, representa a más de 1,6 millones de facultativos especialistas de Europa y es uno de los principales organismos encargados de definir los criterios de calidad y formación médica en las distintas especialidades.

Entre sus funciones se encuentran el establecimiento de estándares europeos de formación, la acreditación de programas docentes y el impulso de la mejora continua de la práctica clínica.

En el campo de la cirugía, las certificaciones expedidas por este organismo constituyen un aval internacional sobre la capacitación, experiencia y actualización profesional de los especialistas que consiguen superar sus procesos de evaluación.

HLA El Ángel refuerza su cirugía especializada en Málaga

El director médico del HLA Hospital Universitario El Ángel, Manuel Viola Figueras, ha destacado que la acreditación de Francisco León forma parte de la estrategia del centro para ampliar su cartera de servicios especializados y mejorar la calidad asistencial.

«La incorporación y el desarrollo de profesionales capaces de alcanzar los máximos estándares europeos forma parte de la estrategia del hospital para ofrecer una asistencia cada vez más especializada y de mayor calidad», ha afirmado.

Viola Figueras ha añadido que disponer de especialistas con acreditaciones internacionales supone «una garantía adicional» para los pacientes y refuerza el compromiso del hospital malagueño con la excelencia clínica, la innovación y la formación continuada.

Desde el centro sanitario han señalado que la incorporación de profesionales con este nivel de preparación permite avanzar hacia una medicina de alta complejidad apoyada en equipos especializados y en procedimientos ajustados a los estándares internacionales.

Este aspecto adquiere especial importancia en áreas como la cirugía hepatobiliopancreática, debido a la complejidad técnica de las operaciones y a la necesidad de que los pacientes sean atendidos por profesionales con una formación y experiencia específicas.

El Grupo Hospitalario HLA en España

El Grupo Hospitalario HLA está formado por 18 hospitales y 38 centros médicos multiespecialidad distribuidos por España, con unidades especializadas en tratamientos y procedimientos de última generación.

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La red dispone de alrededor de 1.300 camas de hospitalización y cuenta con más de 40 años de experiencia en atención hospitalaria y ambulatoria. Su modelo asistencial está basado en la especialización, la innovación, la formación profesional y la atención cercana al paciente.