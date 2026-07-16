La Junta trabaja para reubicar a los niños matriculados en la escuela infantil Institución Miramar de Málaga tras su cierre: así va el proceso

La Delegación Territorial de Educación de la Junta de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de Málaga tiene activado desde la semana pasada un "procedimiento de reubicación" dirigido al alumnado que se encontraba matriculado para el próximo curso en el Centro de Educación Infantil (CEI) Institución Miramar situado en la zona de El Limonar de la capital malagueña (en total 76 niños y niñas de 0, 1 y 2 años) y que el pasado 7 de julio anunció su cierre a finales de este mes. La Administración educativa, afirman estas fuentes, "tiene la obligación de garantizar la continuidad de la escolarización de este alumnado, cuya plaza quedó extinguida por una decisión ajena a su voluntad y a la de sus familias, lo que exige priorizar su reubicación en centros próximos con disponibilidad de plazas". La Delegación ha recibido además esta semana en el registro un escrito de las familias afectadas donde reclamaban medidas urgentes que garanticen la escolarización en esas condiciones de proximidad de todos los menores.

Fuentes de la Junta han explicado a este periódico que en los niveles de 0 y 2 años el área "cuenta con vacantes suficientes" en otros centros. Sin embargo, en el caso de los menores de un año (43, de los que 23 son de la zona de escolarización) "es donde el número de vacantes en el área resulta inferior a la demanda, si bien sí existen vacantes en las áreas limítrofes". Según explican desde la Junta, los centros de la zona están adheridos al Programa de Ayuda a las Familias (no son públicos, sino de titularidad privada) y "existen en ellos limitaciones técnicas y de espacio que impiden aumentar el número de plazas y unidades ya ofertadas".

La Delegación sigue recibiendo esta semana las solicitudes de los progenitores y la semana que viene procederá a resolver el reparto de plazas según los criterios aplicablers, abriéndose posterioamente el preceptivo periodo de alegaciones, según han comentado las fuentes.

La Junta anunció el inicio del proceso la semana pasada

La Delegación ya anunció la semana pasada que había iniciado "de manera inmediata" el procedimiento para reubicar, cara al próximo curso 2026-27, al alumnado del CEI Institución Miramar, toda vez que el titular del centro privado, adherido al Programa de Ayuda a las Familias de la Junta de Andalucía, comunicó el martes 7 de julio su decisión de cierre a partir del próximo 31 de julio.

El delegado territorial, Miguel Briones, acompañado por la jefa del servicio de Planificación y Escolarización, Eva Sánchez, mantuvo esos días una reunión con la empresa titular del centro, convocada de forma urgente tras conocer el cese de su actividad. "En ella se atendieron las explicaciones pertinentes sobre la inviabilidad de la apertura del centro según la información trasladada por sus responsables, por lo que desde la Delegación Territorial se trasladó a los propietarios el calendario de actuaciones para garantizar la reubicación del alumnado ya matriculado para el próximo curso", comentó la Delegación.

La Delegación, a través del centro, afirmó en ese momento que había trasladado a las familias la información detallada de las vacantes disponibles en los centros adheridos del área y de las zonas limítrofes, así como los detalles del procedimiento que deben seguir, con el fin de que puedan solicitar de manera inminente el traslado de sus matrículas.

Alumnos pendiente de matricular en el periodo extraodinario

Por otro lado, algunos padres que iban a matricular para este próximo curso por primera vez a sus hijos en el CEI Institución Miramar de Málaga están manifestando sus quejas por una cuestión de procedimiento de la Junta de Andalucía que, según creen, podrían perjudicarles de cara a poder matricular a sus pequeños en otro centro educativo que sea acorde a sus preferencias. El motivo es que estos padres no matricularon a sus hijos en este centro durante el primero periodo hablitado para ello (el mes de abril) y habían decido hacerlo ahora en julio en lo que se conoce como periodo extraordinario (del 1 al 17 de este mes). Pues bien, según comenta unos de los padres afectados por esta situación, Javier de la Cruz, las directrices que va a aplicar la Junta para reubicar al alumnado del Miramar en otros centros priorizan a los menores que ya se encontraban escolarizados en dicho centro, lo que incluye a los que habían echado esa primera matricula en abril.

"¿Qué ha ocurrido con la decisión de la Junta? Que a determinados menores los dejan en un limbo jurídico, ya que, éstos no han sido matriculados no por no presentar la solicitud en legal plazo y forma, sino que, no han sido matriculados por el propio cierre de la institución educativa, la cual, una vez comunicada a la Junta su decisión de cerrar, la Junta no ha tenido en cuenta a estos menores que se encuentran en dicho limbo y que, igualmente, tienen que ser atendidos", afirma Javier de la Cruz, que es unos de los padres afectados por esta situación.

A su juicio, se otorga así prioridad a niños que se matricularon en el primer periodo de abril y "se crea una desigualdad y un limbo a los padres que hemos decidido (por cualquier motivo) matricular en el segundo periodo habilitado, y habiendo presentado las solicitudes en legal tiempo y forma".

De la Cruz señala que los propios impresos de la Junta de Andalucía dejan a los padres, en la solicitud ordinaria, elegir hasta tres centros educativos en función de las preferencias de cada uno. "En cambio, en el segundo periodo esa opción no se contempla en el impreso. Esto, da lugar a que ahora nosotros únicamente nos podamos dirigir a un centro educativo para intentar formalizar la matrícula (centro, que ya veremos si tiene plaza por la preferencia asignada por la Junta de Andalucía a los ya matriculados) y, por tanto, nos restringe el poder inscribir a nuestros hijos en igualdad de condiciones, creando una preferencia de unos padres sobre otros", estima.

Este padre, que afirma que hay otras familias en la misma situación que la suya, señala que el problema se agravaría en el caso de que no se aceptara, por cualquier circunstancia (o por encontrarse las plazas llenas por la prioridad de los matriculados) a sus hijos en las guarderías de la zona, lo que les haría verse "desplazados". Por ello, reclama a la Junta que asegure que no se producen estos casos de "desigualdad" y que sus hijos "tengan las mismas preferencias de los ya matriculados" a la hora de optar a las plazas que existan en su zona.

La Junta de Andalucía: "No existe un trato desigual"

Las fuentes de la Junta consultadas por este periódico comentan a este respecto que las solicitudes presentadas en el periodo extraordinario (1 al 17 de julio) por familias que no habían formalizado matrícula previa en dicho centro se tramitan como admisión extraordinaria, sujeta a la disponibilidad de vacantes existente en cada centro una vez atendida la reubicación del alumnado con escolarización ya adquirida.

"No existe, por tanto, un trato desigual entre familias en igual situación, sino dos procedimientos distintos aplicables a situaciones jurídicas distintas: continuidad de una matrícula ya adquirida, frente a solicitud de una plaza nueva. La Delegación Territorial revisará individualmente los casos que planteen dificultades de escolarización en la zona, dentro del marco normativo vigente", han explicado estas fuentes.