El Legends of the Seas lidera un semestre con casi 200.000 cruceristas en el Puerto de Málaga

El Puerto de Málaga ha vivido un semestre inolvidable. Así lo avalan los datos oficiales, pero también los expertos, al referirse a momentos únicos como la escala en su viaje inaugural del macrocrucero Legend of the Seas, tercer integrante de la clase Icon de Royal Caribbean International y una de las ciudades flotantes más grandes y avanzados del mundo. Fue el 29 de junio cuando la capital costasoleña vio zarpar ese crucero de dimensiones únicas. En los últimos seis meses, la Autoridad Portuaria ha contabilizado un total de 199.529 cruceristas y recordemos que el inicio del año ya fue de récord, en cuanto a tránsito de contenedores.

El crucero MSC Opera incluye varias salidas desde el Puerto de Málaga y escalas en este 2026. / L. O.

En concreto, casi 70.000 toneladas destinadas a la exportación tuvieron salida o entrada en el recinto portuario malagueño, con datos hasta finales de marzo, frente a las 15.000 del mismo periodo durante el arranque de 2025. Ya en esas fechas se duplicaron los cruceristas, al pasar de 14.000 a 32.000 en las primeras semanas del presente año.

Un hito para los cruceros en Andalucía y la consolidación de Málaga en el contexto global

Lo sucedido a pocas horas para que concluyese el primer semestre del año marcó un antes y un después para el turismo de cruceros en la comunidad autónoma, así como la consolidación de la ciudad como puerto estratégico en el Mediterráneo. El navío aludido puso rumbo hacia tierras italianas con sus imponentes 365 metros de eslora, y casi 250.000 toneladas de registro bruto. Con una capacidad para más de 5.610 pasajeros en ocupación máxima, los usuarios pueden disfrutar en su interior de casi una treintena de opciones gastronómicas, siete piscinas, un jardín con 33.000 plantas y hasta pista de patinaje sobre hielo.

El Puerto de Málaga recibió por primera vez al crucero de lujo Four Seasons. / La Opinión

No es de extrañar que cada vez Málaga suene más en el contexto global para los cruceristas. Al número de pasajeros de los primeros seis meses de este año hay que añadirle un total de 139 escalas, que son un referente junto a las 151 del pasado año. Ni el conflicto bélico ha mermado la capacidad del principal recinto portuario costasoleño, como consecuencia de esa moda de pasar días en la capital malagueña y otras ciudades próximas como Granada, Córdoba, Sevilla Ronda o Antequera.

La nueva temporada alta ofrecerá cifras inéditas que reforzarán 2026 como "año de récord"

"Ahora entra entre octubre y noviembre otra temporada alta de cruceros, así que se prevé que la cifra se supere para final de año, respecto al año anterior", señalan fuentes de la Autoridad Portuaria de Málaga respecto a las previsiones al cierre del presente ejercicio. Sobre el balance de lo que va de 2026, "en cuanto a los hitos de este semestre, destacan dos primeras escalas muy importantes: el Legend of the Seas, del pasado 29 de junio, y el Four Seasons Yacht, en marzo de 2026", agregan.

Cruceristas del MSC Orchestra se bajan en la terminal portuaria malagueña. / Álex Zea

"Además de estas dos primeras escalas, ha habido una docena de buques que visitaron el puerto por primera vez durante el primer semestre de 2026. Y podría decirse que casi la mitad de las escalas pertenecen a turismo de lujo o premium", como apuntan los dirigentes del recinto portuario. Recordemos que las actuales estrategias en materia turística, tanto de la Junta como la Diputación de Málaga, pasan por atraer a un segmento que apueste por la calidad del destino, frente a la masificación que es característica de otros enclaves turísticos y de la que se pretende huir actualmente en la Costa del Sol.