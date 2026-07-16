Así mejorará el Cercanías en Málaga este verano: actuaciones, plazos y cómo afectará a los pasajeros

El Cercanías de Málaga ya ha arrancado las obras de mejora de sus estaciones. La línea C-1, que conecta la capital con la Costa del Sol hasta el municipio de Fuengirola, está incluida en el Plan A Punto de Renfe, que acometerá actuaciones a lo largo de todo el verano con el objetivo de mejorar el servicio ferroviario. Renfe ha abonado ya 1.119.927 euros para mejorar las estaciones Plaza Mayor, Victoria Kent, Málaga Centro Alameda, Torreblanca y Montemar Alto, según han informado a través de un comunicado este jueves.

La entidad ferroviaria estima que los trabajos beneficiarán a más de 28.500 viajeros diarios en estaciones por las que circulan a diario 104 servicios de Cercanías (98 los sábados y domingos).

Arrancan las obras en Victoria Kent y Málaga Centro Alameda

Las obras de Plaza Mayor se iniciaron el pasado 6 de julio y este jueves 16 empiezan también las de Victoria Kent. Mañana viernes 17 darán comienzo las actuaciones en Málaga Centro Alameda, mientras que en Torreblanca y Montemar Alto lo harán de forma progresiva a lo largo de lo que queda de julio.

La actuación prevista en Victoria Kent cuenta con un presupuesto de más de 270.000 euros y se centrará en la mejora de la accesibilidad, la iluminación y la renovación de elementos de seguridad, tanto en el vestíbulo como en el andén. El objetivo es facilitar los desplazamientos dentro de la estación, mejorar la seguridad en los recorridos y hacer más cómoda la espera. Además, en el vestíbulo se sustituirán las luces averiadas, se reemplazarán los vidrios fracturados y se renovarán las barandillas fijas por dobles pasamanos y bandas antideslizantes en los peldaños.

Actuaciones similares se llevarán a cabo en la estación de Málaga-Centro Alameda con una dotación presupuestaria algo menor, en torno a 120.000 euros. Los trabajos incluyen la renovación de acabados, la sustitución del alumbrado por tecnología LED, mejoras en la señalización y elementos antideslizantes.

Por su parte, la estación de Plaza Mayor ya se encuentra en vías de renovación del andén y los módulos de autoventa y el cuarto técnico. El proyecto contempla además la rehabilitación de la marquesina, la instalación de nuevas luminarias en dicha estructura y la ejecución de un módulo independiente para integrar las dos máquinas de autoventa.

Cómo afectan las obras a los pasajeros

Renfe ha dejado claro en el comunicado que las intervenciones de mejora de estas cinco estaciones malagueñas no verán afectada su actividad diaria de transporte de pasajeros. "Se mantendrá en todo momento la operatividad de la estación durante la ejecución de las obras", indica la empresa.

Plan "A punto" de la línea C-1

Como su propio nombre indica, el plan de Renfe es poner "a punto" en "poco tiempo" un total de 13 estaciones correspondientes a los núcleos de Cercanías de Málaga, Cádiz y Sevilla. Dichas actuaciones van encaminadas a la mejora de la accesibilidad, la iluminación, la renovación de elementos de seguridad, la comodidad y la conservación general de las estaciones. Se trata de obras de escasa complejidad técnica, pero que la empresa pública entiende como necesarias para que los usuarios perciban una mejora en la calidad de un servicio que usan más de 17 millones de pasajeros al año y que supone la conexión de los grandes municipios de la Costa del Sol con la capital.

Aunque el Plan A punto prevé una inversión total de 3,2 millones en Andalucía, se desarrollará en una suma de 110 estaciones de Cercanías y Ancho Métrico del país entre 2026 y 2027, con una inversión global que asciende a los 24,8 millones de euros.