Momo González, jugador malagueño: "El pádel actual es como la ley de la selva: o te adaptas o mueres"

Momo González es un jugador de malagueño de pádel que se encuentra disputando junto a su compañero Lucas Campagnolo el Andalucía Málaga Premier Padel P1 que se celebra del 11 al 19 de julio en el Martín Carpena. La Opinión de Málaga pudo charlar con el antequerano sobre sus impresiones del torneo malagueño y de cómo va la temporada 2026.

¿Qué significa para ti disputar el Andalucía Málaga Premier Padel P1 en tu tierra y ante el público malagueño en el Martín Carpena? ¿Sientes una motivación especial cuando compites en Málaga o también una mayor presión por querer ofrecer tu mejor versión?

Sí, totalmente. Al final, jugar en Málaga siempre es especial. Cuando sale el calendario y vemos que está este torneo, siempre lo tengo marcado con una cruz porque siempre es especial jugar delante de tu familia, de tus amigos, de la gente con la que siempre has compartido toda tu vida. Venimos con mucha ilusión de afrontar este torneo e ir pasando rondas.

¿Cuál es el motivo por el que 14 jugadores malagueños figuran ya entre los 150 mejores del ranking de la federación internacional?

Málaga tiene mucha cantera y es una provincia que tiene al pádel como uno de los deportes principales. Esto hace que lo practique mucha gente y, por lo tanto, hay más posibilidades de que salgan niños con mucho nivel. Además también existe una gran cantera de entrenadores que hacen que los niños mejoren y progresen más rápidamente en las categorías inferiores. Estas son a mi entender las dos causas para que salgan tantos jugadores y tan buenos en Málaga y provincia.

¿Cómo está siendo el trabajo con Lucas Campagnolo, tu compañero desde el mes de abril, de cara al Andalucía Málaga Premier Padel P1 y en la temporada en general?

En general creo que estamos trabajando muy a conciencia, primero en adaptarnos como pareja, porque llevamos jugando solo cuatro torneos y creo que lo estamos consiguiendo bastante rápido. Tenemos un equipo de trabajo detrás que está haciendo un magnífico trabajo pensando siempre en que mejoremos tanto individualmente como pareja.

¿Cómo encaráis el partido de octavos de final frente a Javi García y José Jiménez Casas, tras ganar fácil en dieciseisavos?

Será un partido bastante complicado. Este año ya nos han ganado, así que lo encaramos con toda las ganas del mundo. Sabemos que va a ser un partido súper complicado y que tenemos que estar al cien por cien para ganarlo. Ahora entrenamos en un rato y hablaremos cómo tenemos que jugar y entrenaremos a conciencia para ello.

Momo jugará hoy su partido de octavos de final junto a Lucas Campagnolo / La Opinión

¿Qué balance haces de la temporada hasta este momento?. ¿El momento álgido fue el Torneo de Roma donde alcanzasteis las semifinales?

La verdad es que el inicio de temporada no fue el mejor posible, no solo con la pareja que tenía en aquel momento sino yo de forma individual no estaba consiguiendo rendir al mejor nivel. El torneo de Roma supuso un cambio de chip, un cambio de dinámica en el que recuperé las buenas sensaciones porque llevaba tiempo sin alcanzar una semifinales. Es un torneo muy importante y me quedé muy satisfecho de volver al nivel de juego que tenía antes. Roma fue algo muy especial.

¿Qué aspectos de tu juego consideras que han evolucionado más durante los últimos meses?

Creo que no hay ninguna parte específica. Al final soy un jugador que entrena todo y cada uno de los golpes o partes del juego y al final siento que voy mejorando todo poco a poco pero sin pausa.

Siendo uno de los mejores defensores del mundo ¿cómo puedes convertirte en un jugador más agresivo, sin perder la creatividad y la regularidad que te han llevado a la élite?

En el pádel actual cada vez las pistas son más rápidas, las bolas son más rápidas y los jugadores también son más potentes. Entonces, esto es como la ley de la selva: o te adaptas o mueres. Estamos intentando adaptarnos a conseguir ese plus de potencia sin perder la solidez e intentar jugar el tipo de pádel que se ve actualmente en los grandes torneos.

¿Tiene in mente ser convocado para jugar el Mundial con la selección española?

Cuando me preguntáis esto los medios siempre digo lo mismo: no es un objetivo. Lo que yo quiero es verlo como una consecuencia. Mi objetivo real es sacar el mejor rendimiento, tanto mío como de mi compañero y jugar al nivel más alto posible. Si consigo hacer eso, que es mi objetivo real, me dará como consecuencia tener la posibilidad de ir seleccionado y jugar al mundial. Entonces, es obvio, quiero ir y sueño con ello pero me lo tomo más como una consecuencia que como un objetivo.

Momo, en un lance de un partido de pádel / La Opinión

¿Qué significó para ti formar parte del equipo que se proclamó campeón del mundo en 2021?

Es el recuerdo más bonito que tengo de toda mi carrera deportiva. Trabajar y competir con los compañeros con los que te estás enfrentando durante todo el año. En ese momento parecíamos hermanos, todos tirando en la misma dirección, sufriendo juntos y alegrándonos juntos. La verdad que es un momento muy, muy especial que ojalá pueda volver a repetirse este año. Eso significaría que España estaría en disposición de ganar el mundial.

¿Qué mensaje enviarías a los aficionados malagueños para que acudan a disfrutar del Andalucía Málaga Premier Padel P1 en el Martín Carpena?

Que acudan. Somos varios los jugadores malagueños que estamos compitiendo en el Martín Carpena y para nosotros no hay nada más bonito que ver las gradas llenas, en un pabellón al que acudíamos a ver pádel cuando éramos pequeños, y que nosotros seamos ahora los protagonistas y el público nos aliente es algo muy especial.