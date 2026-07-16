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Cierres

Todos los negocios que han cerrado por las obras de Pedregalejo: chiringuitos y locales históricos afectados

El retraso en las obras del paseo marítimo de Pedregalejo, que se alargarán hasta finales de año, afecta a la actividad de varios establecimientos y pone en riesgo 300 empleos

-Comercios cerrados en la paseo marítimo de Pedregalejo, debido a las obras de remodelación.

-Comercios cerrados en la paseo marítimo de Pedregalejo, debido a las obras de remodelación. / Álex Zea

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Chaima Laghrissi

Chaima Laghrissi

Málaga

Las obras del paseo marítimo de Pedregalejo siguen siendo un quebradero de cabeza para los vecinos y hosteleros de la zona. La remodelación se ha cobrado ya varias víctimas entre los establecimientos del entorno, algunos de ellos negocios históricos que se han visto obligados a cerrar temporal o definitivamente ante la imposibilidad de continuar con su actividad.

Uno de los afectados es Mafalda, conocido como el rey del campero en Málaga: "Mientras esté así la plaza no podemos abrir", señala el mensaje difundido por el propio establecimiento.

Mafalda, cerrado por las obras de Pedregalejo

El cierre está relacionado con las actuaciones que se desarrollan en el entorno del paseo marítimo. Aunque el proyecto de renovación integral de Pedregalejo comenzó oficialmente después del verano pasado, los trabajos en el tramo donde se encuentra este negocio familiar empezaron a dificultar de forma determinante su actividad en marzo.

MLG 09-07-2026.-Comercios cerrados en la paseo marítimo El Palo, debido a las obras de remodelación de dicho paseo.

Mafalda cerrado ante las obras que han obligado a levantar su terraza. / Álex Zea

Fue entonces cuando se retiró la terraza, espacio en el que se desarrolla prácticamente toda la actividad comercial del establecimiento, y la zona quedó ocupada por zanjas, tierra y maquinaria.

Herminia Salido, propietaria de la histórica hamburguesería Mafalda, ha denunciado en 101tv la lentitud de los trabajos: "Es inaudito que una zona con cinco negocios cerrados solo cuente con dos operarios moviendo arena para fingir que se avanza".

Negocios que todavía no han podido abrir

Otros establecimientos ni siquiera han podido iniciar su actividad. Es el caso de Sunday Café, el nuevo negocio de la hostelera Marieke Vaandrager, que continúa sin poder estrenarse debido al estado de las obras. Según recoge 101tv, la situación en este tramo del paseo marítimo es "desoladora".

Y es que el calendario inicial situaba la finalización de los trabajos en torno a agosto de 2026. Sin embargo, estos plazos no se cumplirán y ya se ha anunciado que las obras terminarán previsiblemente a finales de año.

Cierres históricos en el paseo marítimo de Pedregalejo

Otro de los establecimientos afectados fue el mítico chiringuito Miguelito El Cariñoso, que anunció su cierre después de 50 años de historia. Sus responsables aprovecharon el inicio de las obras de remodelación para comunicar su despedida definitiva.

La Coctelería Vox también permanece cerrada temporalmente desde hace meses y por ahora no ha anunciado una fecha para su reapertura. Por su parte, Las Palmeras, Los Cuñaos y Kanaloa bajaron sus persianas durante varias semanas, aunque posteriormente consiguieron retomar su actividad. Estos establecimientos afrontan ahora las pérdidas económicas derivadas del periodo de inactividad.

MLG 09-07-2026.-Comercios cerrados en la paseo marítimo El Palo, debido a las obras de remodelación de dicho paseo.

La coctelería Vox cerró hace meses y por ahora no hay fecha de vuelta. / Álex Zea

Los hosteleros y comerciantes de la zona llevan semanas alertando del impacto económico de las obras de Pedregalejo. A la retirada de las terrazas se suman el polvo, el ruido, las dificultades de acceso y la pérdida de clientes.

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Los cierres y la caída de la actividad también están poniendo en riesgo el empleo de hasta 300 trabajadores, según ha informado la Asociación de Hosteleros de Málaga (Mahos).

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