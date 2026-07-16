Operación Verano 2026 en Málaga: 282 policías en prácticas para reforzar la seguridad y luchar contra la ciberdelincuencia

En la temporada alta de verano, millones de personas llegan a la provincia con la intención de visitar lugares de interés, disfrutar de la gastronomía local o bañarse en sus costas. Este incremento de población y desplazamientos supone cada año un desafío para los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, que deben reforzar sus dispositivos para velar por la seguridad. En este contexto, ha arrancado ya la Operación verano 2026 en la que 282 nuevos agentes en prácticas, 13 más que el año pasado, refuerzan el cuerpo de la Policía Nacional con el objetivo de garantizar la seguridad ciudadana y combatir la ciberdelincuencia.

Así lo ha expuesto el subdelegado del Gobierno en la provincia de Málaga, Javier Salas: "Es importante priorizar la seguridad ciudadana tanto a nivel preventivo como a nivel de actuaciones y la ciberdelincuencia porque es un delito que crece mucho”.Por su parte, la ciberdelincuencia se trata de un delito que, según datos del Ministerio del Interior, ha crecido un 6,4% en la provincia de Málaga con 19.301 infracciones penales este último año. En este apartado destacan las estafas informáticas, que incrementan en verano por el aumento de la contratación y paquetes de servicios turísticos.

Otro de los tipos de crimen a los que se le prestará especial atención en esta operación es a los robos en el interior de viviendas. Atendiendo al último balance del Ministerio del Interior, pese a su descenso, los delitos contra el patrimonio son uno de los más comunes en la provincia. Por ello, existe la posibilidad de que se vean incrementados por “las singularidades de los movimientos turísticos de estancia en segunda residencia u otros lugares de destino”, según Salas.

Los policías que se incorporan se repartirán entre diferentes municipios de la provincia. La capital recibe 109 agentes, Mabella a 54, Torremolinos-Benalmádena a 40, Fuengirola a 25, Estopa a 20, Vélez-Málaga a 13, Ronda a 11 y Antequera a 10. Además, Salas ha incidido en el aumento de seguridad en las zonas de más alta aglomeración turística, especialmente, en la Costa del Sol.

Más cuerpos de seguridad

La Operación Verano 2026 se complementa con el Plan Turismo Seguro contempla la potenciación de las labores de prevención delictiva y la aceleración de las investigaciones de las unidades de policía judicial para ciudadanos nacionales y turistas. Para estos últimos, se refuerza el Servicio de Atención al Turista Extranjero (SATE), que funciona ya desde hace 15 años. Estos equipos facilitan la asistencia al turista en su propio idioma y la conexión con consulados y embajadas de países de origen.

Por otro lado, el cuerpo de la Policía Nacional desplegado entre los meses de julio y agostoo se completará con el refuerzo de más agentes de la Guardia Civil en las localidades de su competencia. Un total de 127 agentes se han desplegado por las cinco compañías de la provincia. Lo que supone un refuerzo total de 409 miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE).

Nuevos policías en prácticas se incorporan en la Operación Verano 2026 / Ángel Jiménez

Asistencia adaptada

Además, se mantiene la aplicación de seguridad ‘Alertcops’ para la mejora de la información y la asistencia al turista. Esta herramienta consiste en una aplicación móvil, lanzada en 2014, gratuita y oficial del Ministerio del Interior de España, cuya finalidad es la interacción rápida y eficaz con los FCSE en situaciones de riesgo. Una aplicación de especial importancia para los turistas, ya que cuenta con un servicio de traducción simultánea en más de 100 idiomas.

Un año más se desarrollará este programa que recompensa el esfuerzo de una gran cantidad de policías en prácticas, que han atravesado una intensa formación, en su mayoría, desde la Academia de Ávila. Todo para facilitar que Málaga continúe siendo un destino turístico seguro y de alto interés de visitas internacionales.