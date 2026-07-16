El Palo renueva su promesa a la Virgen del Carmen entre el mar y la emoción

Hay tradiciones que no necesitan reinventarse para seguir emocionando. Basta con que llegue el 16 de julio, acompañado del inconfundible terral malagueño, para volver a encontrarse con ella. En El Palo, la Virgen del Carmen no solo recorre las calles de su barrio marinero, sino que reúne a generaciones enteras en torno a una devoción que forma parte de la identidad de esta franja del litoral mediterráneo.

El mar ha sido la casa y el lugar de trabajo de quienes hoy tenían algo que celebrar. Vecinos que no conciben pasar un 16 de julio lejos de ella. Desde los primeros días del mes, los balcones engalanados anunciaban la cercanía de la fecha más esperada del año.

Varias jóvenes vestidas de marenga. / Álex Zea

Este jueves, las aceras repletas, las sillas desplegadas junto al recorrido y los niños vestidos de marengos, con tanta arena en los pies como ilusión por acompañar a su Virgen del Carmen, confirmaban que la gran cita había llegado una vez más.

Un barrio rendido a su patrona

Desde la parroquia de Nuestra Señora de las Angustias comenzó el recorrido procesional de la Virgen del Carmen. La Banda de Cornetas y Tambores Gitanos de Málaga abrió el cortejo, mientras que la Banda de Música de Zamarrilla puso los sones que acompañaron el caminar del trono por las calles del barrio.

Fotos de la procesión de la Virgen del Carmen de Pedregaleo /

Lágrimas y aplausos fueron el mejor atrezzo para el inicio de una tarde marinera, acompañados por un grito que se repitió una y otra vez al paso de la imagen: «¡Viva la Virgen del Carmen!». Cinco palabras bastaron para resumir el cariño, la fe y el respeto que El Palo profesa a la que considera su madre y protectora.

La imagen avanzó lentamente por las calles del barrio sobre un camino que antes habían recorrido los pies descalzos de muchos de sus devotos. A ambos lados, vecinos y visitantes levantaban sus teléfonos móviles para inmortalizar una escena que, pese a repetirse cada verano, conserva intacta su capacidad para emocionar.

La devoción por la patrona de los marineros ha llenado de fervor las playas de El Palo. / Álex Zea

Cuando el Mediterráneo se convierte en altar

El momento más esperado llegó cuando la Virgen se acercó al mar. Entonces la devoción dejó de estar únicamente en tierra. Las embarcaciones comenzaron a escoltar a la patrona de los marineros mientras el Mediterráneo se convertía, una vez más, en el gran altar de la jornada.

Como cada 16 de julio, la Virgen volvió a bendecir las aguas que durante generaciones marcaron la vida de pescadores y marineros y que siguen siendo el vínculo más profundo entre el pasado y el presente de El Palo.

Desde la orilla, cientos de personas siguieron la travesía marítima conscientes de que ese instante resume buena parte de la esencia de esta celebración.

La Virgen del Carmen. / Álex Zea

El regreso de la patrona

Tras su recorrido por el mar, la Virgen llegó al Puerto del Candado, donde concluyó la travesía marítima. Allí la esperaban decenas de mujeres, que la portaron a hombros hasta la playa de El Dedo en uno de los momentos más emotivos de la jornada.

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Desde ese punto, un grupo de hombres tomó el relevo para emprender el camino de regreso hasta la parroquia de Nuestra Señora de las Angustias. Entre aplausos, vítores y miradas cargadas de emoción, la imagen volvió a adentrarse en las calles de un barrio que, un año más, se resistía a despedir a la patrona que cada verano le recuerda quién es y de dónde viene.