¿Qué piden los vecinos que salen a limpiar estos días Miraflores de los Ángeles? Desde más personal a policía secreta contra los incívicos

La Asociación de Vecinos Proyecto Dignidad para Miraflores continúa con la limpieza protesta de cinco barrios de Bailén-Miraflores.

Después de estrenarse el martes con Victoria Eugenia, ayer le tocó el turno a Miraflores de los Ángeles. En concreto, cerca de 15 personas trabajaron con cubos, fregonas y escobas en el entorno de la parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles, "ejemplo claro de la situación cotidiana de deterioro", subraya el colectivo en un comunicado.

Como informó este periódico, en julio de hace un año, Proyecto Dignidad para Miraflores de los Ángeles ya sacó a los vecinos a la calle en Miraflores para limpiar un rincón del barrio.

Los vecinos, en plena limpieza en Miraflores de los Ángele, en julio del año pasado. / La Opinión

El colectivo vecinal ha anunciado además que, este jueves por la tarde, le tocará el turno al Camino de Suárez y Martínez de la Rosa. En su acción de protesta en los cinco barrios, quedan pendientes La Bresca y el Arroyo de los Ángeles.

"Los barrios de clase trabajadora neta somos los más dejados"

En declaraciones a La Opinión, Miguel Jiménez, portavoz vecinal, explicó este miércoles que las acciones de protesta limpiando en las calles acabarán esta semana con la mencionada limpieza en el Camino de Suárez y Martínez de la Rosa.

Además, confirmó que la Asociación de Vecinos Proyecto Dignidad para Miraflores intervendrá en el pleno ordinario de julio de la próxima semana, y lamentó que la cita que han pedido con la concejala de Bailén-Miraflores, Mercedes Martín, para hablar de la limpieza y otras cuestiones, no tendrá lugar hasta "el 12 de agosto".

Vecinos y dirigentes vecinales, en la plaza Monseñor Bocanegra, en Miraflores de los Ángeles, en 2025, con Miguel Jiménez en el centro. / A.V.

En relación con la limpieza de las calles por los vecinos, se felicitó por la movilización, "a pesar de que son fechas muy malas", y recalcó que, los cinco barrios donde realizan sus limpiezas-protesta, "junto con Carlinda, al norte de la avenida Valle Inclán, somos, con una composición de clase trabajadora neta, los más dejados".

Como informó La Opinión, en marzo del año pasado la Asociación de Vecinos Proyecto Dignidad para Miraflores presentó 18 reclamaciones al Ayuntamiento, entre ellas, incrementar la plantilla de Limasam y desratizar el barrio.

"Por favor, que os acordéis de los barrios pobres"

Precisamente, Loli Guarino, una vecina de 85 años, que participó en la tarde de limpieza en el entorno de la iglesia de Miraflores, explicó que salió a limpiar porque "esto está muy sucio y la conciencia se me remuerde". Además, hizo la siguiente petición: "A ver si la Alcadía, tanto PP como PSOE, por favor, que os acordéis de los barrios pobres (...) que son barrios chicos y la suciedad se acumula".

La Opinión

Como denuncia la asociación en el comunicado, "hay el doble de turistas que hace diez años, y más de 50.000 habitantes más, sobre todo en los barrios; sin embargo, los recursos se han trasvasado en gran medida al Centro".

Por este motivo señala que "siempre hubo guarros, pero, cada vez más, el experimento social que nos imponen es de acostumbrarnos a que la mugre forma parte de nosotros".

Otra imagen de los vecinos de Miraflores de los Ángeles, en plenas tareas de limpieza en julio de 2025.. / La Opinión

¿Qué piden los vecinos al Ayuntamiento?

Más medios para limpiar las calles Los vecinos del Proyecto Dignidad para Miraflores reclaman "más medios técnicos y humanos" para mantener las calles en un estado digno de limpieza. En concreto, además de más trabajadores de Limasam cuestionan la idoneidad de los mini hidros, porque los trabajadores deben gastar tiempo reponiendo el líquido del contenedor.

Una campaña de concienciación Los vecinos están convencidos de que están en retroceso los "valores comunitarios"; por este motivo, reclaman al Ayuntamiento una "campaña de concienciación", que recupere el civismo.

Policía de secreta para multar a los incívicos En Proyecto Dignidad para Miraflores reclaman "policía de secreta que ponga multas en los barrios". En este sentido, recuerdan que una ordenanza municipal persigue la colocación indebida de los muebles en la calle, así como a los incívicos que no recogen las cacas de sus perros o limpian el pipí. "Pero estamos tan abandonados que ni policías mandan a aplicarla", lamentan.

Más infraestructuras sociales en Miraflores de los Ángeles Los vecinos aprovechan para recordar que Miraflores de los Ángeles ha cumplido 60 años, y que falta invertir en un barrio tan masificado. En concreto, están a la espera de un centro de salud nuevo, piscina, casa de cultura; y pistas deportivas ya comprometidas el año pasado.