Plaza Mayor estrena 'Naturaleza viva' este fin de semana: música, acrobacias y pasacalles

El centro comercial Plaza Mayor de Málaga estrenará este viernes, 17 de julio, ‘Naturaleza Viva’, un espectáculo familiar que combina pasacalles, música, danza, teatro, acrobacias y personajes inspirados en el mundo natural.

La propuesta podrá disfrutarse durante tres fines de semana consecutivos, todos los viernes y sábados hasta el próximo 1 de agosto. Cada jornada comenzará a las 20.00 horas con un desfile por las principales calles del recinto comercial y continuará con la representación principal en la plaza central.

El espectáculo, concebido para familias, grupos de amigos y visitantes de todas las edades, narra la historia de un mundo fantástico en el que la Madre Naturaleza ha perdido su voz y necesita la colaboración del público para recuperarla.

Fechas y horarios de ‘Naturaleza Viva’ en Plaza Mayor

Las representaciones de ‘Naturaleza Viva’ se celebrarán los viernes y sábados comprendidos entre el 17 de julio y el 1 de agosto.

El programa comenzará cada día a las 20.00 horas con un pasacalles protagonizado por criaturas y personajes inspirados en la naturaleza. El desfile recorrerá distintos puntos de Plaza Mayor hasta llegar a la plaza central, donde tendrá lugar el espectáculo principal.

Las fechas previstas son:

Viernes 17 y sábado 18 de julio

Viernes 24 y sábado 25 de julio

Viernes 31 de julio y sábado 1 de agosto

La actividad forma parte de la programación de verano del centro comercial y está planteada como una experiencia abierta para sus visitantes.

Un desfile de criaturas fantásticas por Plaza Mayor

La experiencia comenzará con un desfile por las principales calles de Plaza Mayor, en el que los asistentes podrán encontrarse con personajes fantásticos inspirados en animales, plantas y otros elementos del entorno natural.

Los protagonistas conducirán al público hasta la plaza central, transformada para la ocasión en el denominado Bosque Dorado, escenario en el que se desarrollará la parte principal de la historia.

La narración, la música, el movimiento, las coreografías y las acrobacias se combinarán en una propuesta participativa en la que los espectadores tendrán un papel dentro de la representación.

Presentación de 'Naturaleza viva' en Plaza Mayor. / L.O

Un espectáculo producido íntegramente en Málaga

‘Naturaleza Viva’ ha sido creado por Producciones Merlín, compañía malagueña de entretenimiento cultural dirigida por Domingo Merlín y con más de 25 años de trayectoria.

La producción toma como referencia los circos contemporáneos de gran formato y cuenta con vestuario diseñado expresamente para el espectáculo, números acrobáticos, danza, interpretación y una puesta en escena desarrollada íntegramente en Málaga.

Desde Plaza Mayor han destacado que el proyecto pretende poner en valor el talento creativo de la provincia y su capacidad para producir espectáculos de gran formato y elevada calidad artística.

Una historia sobre el cuidado del medio ambiente

Cada representación contará la historia de la Madre Naturaleza, que ha perdido su voz y necesita la ayuda de los personajes y del público para recuperarla.

Además de su componente lúdico, la propuesta busca transmitir un mensaje sobre la importancia de proteger el medio ambiente y cuidar el entorno.

«En Plaza Mayor queremos que cada visita se convierta en una experiencia memorable. Apostamos por propuestas capaces de sorprender, emocionar y reunir a las familias en torno a la cultura y el entretenimiento», ha señalado la directora de Marketing de Plaza Mayor, Marta Arana.

Arana ha explicado que ‘Naturaleza Viva’ representa esta manera de entender el ocio al tratarse de «un espectáculo de gran calidad artística que, además de entretener, invita a reflexionar sobre la importancia de cuidar nuestro entorno».

Dos jornadas de compras nocturnas este verano

La programación estival de Plaza Mayor incluirá también dos jornadas especiales de Late Night Shopping, previstas para los días 31 de julio y 27 de agosto.

Estas iniciativas permitirán ampliar la experiencia de compras y ocio de los visitantes durante el verano y se sumarán a la programación cultural y familiar desarrollada por el centro comercial.

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Plaza Mayor, gestionado por Sonae Sierra, cuenta con más de 44.700 metros cuadrados de superficie comercial, 3.163 plazas de aparcamiento y una oferta que combina establecimientos, restauración y espacios de ocio.