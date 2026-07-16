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MERCADILLO

Este pueblo de Málaga celebra este fin de semana su mercadillo ecológico con frutas, café y cosméticos a pocos euros: ubicación, horario y productos

La Asociación Guadalhorce Ecológico organiza esta actividad cada fin de semana en distintos puntos de la provincia malagueña

Este pueblo de Málaga celebra este fin de semana su mercadillo ecológico con frutas, café y cosméticos a pocos euros: ubicación, horario y productos

Este pueblo de Málaga celebra este fin de semana su mercadillo ecológico con frutas, café y cosméticos a pocos euros: ubicación, horario y productos / Asociación Guadalhorce Ecológico

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Sarai Bausán García

Sarai Bausán García

La Asociación Guadalhorce Ecológico, formada por productores y consumidores concienciados en la defensa del medio ambiente, llevará a cabo este fin de semana en la provincia de Málaga su tradicional mercadillo de productos ecológicos, compuesto por decenas de puestos con miel, pan, café, cosmética, quesos, frutas y verduras ecológicas a precios bajos.

En concreto, las próximas ediciones de los mercadillos de Guadalhorce Ecológico, que se celebra cada fin de semana en distintos puntos de la provincia, se llevarán a cabo este sábado en Pinar de Elvira, Marbella, y el domingo en Benalmádena.

Horario y ubicación de los mercadillos ecológicos de Málaga

En el caso del mercadillo de Marbella, vecinos y visitantes podrán disfrutar este sábado de una amplia gama de productos ecológicos en los puestos que se instalarán en la avenida España de Pinar de Elvira de 9.00 a 13.30 horas.

Por su parte, el mercadillo de Benalmádena se celebrará el domingo a la misma hora en el recinto ferial del Parque de la Paloma.

Así, usuarios de toda la provincia podrán adquirir distintos productos ecológicos gracias a esta actividad creada por la Asociación Guadalhorce Ecológico para concienciar en la defensa del medio ambiente, la transformación, la comercialización y el consumo de productos provenientes de la agricultura y ganadería ecológicas.

Productores locales y venta directa al consumidor en Málaga

Una asociación que cuenta con un gran número de productores locales que venden sus creaciones ecológicas directamente al consumidor.

Entre ellos se encuentra La Kombuchería, que produce biokombucha desde 2003 en el sur de Cádiz; Miel El Chozo, una empresa familiar de Villanueva del Trabuco que produce miel ecológica, polen y propóleos desde 2016; o Familia Hevilla, que produce frutas y verduras de temporada y las vende directamente al consumidor, reduciendo costes y "creando relaciones más humanas", tal y como ellos mismos indican.

Miel, aceite, quesos y cosmética en este mercadillo de Málaga

Además, los visitantes pueden adquirir los productos de La Leshe que tan dao, una quesería nómada ecológica; y Aceite Bioluz, que ofrece aceite ecológico virgen extra, aceitunas ecológicas de mesa y paté de aceitunas ecológicas, entre otros.

A estos se suman empresas como Asociados Kumui, creadores de KUMUI Cosmética Natural, una marca ecológica malagueña con laboratorio propio donde elaboran alta cosmética certificada natural, bio, vegana y cruelty free de forma sostenible.

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La larga lista de productores que venden sus artículos en el mercadillo se completa con empresas centradas en la miel, el café, la panadería y la gastronomía ecológica, entre otros. Todos ellos harán de Marbella y Benalmádena enclaves imprescindibles para el consumo responsable y ecológico durante todo el fin de semana.

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