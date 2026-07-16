El tiempo
El terral lleva a Coín a los 43,3 grados y se convierte en el punto más caluroso de España
Estepona también se sitúa entre las diez temperaturas más altas del país, con 41,5 grados registrados a las 18.20 horas
La provincia de Málaga ha encabezado este jueves el listado de las temperaturas más altas registradas en España. Coín ha alcanzado los 43,3 grados a las 17.40 horas, el valor más elevado del país según los datos actualizados hasta las 18.42 horas.
El municipio del Valle del Guadalhorce ha superado a Cieza, en Murcia, donde los termómetros han llegado a los 42,6 grados, y a Zarcilla de Ramos, en Lorca, que ha anotado 41,8 grados.
Estepona, entre las más calurosas
La intensa jornada de calor también se ha dejado sentir con fuerza en la Costa del Sol. Estepona ha registrado 41,5 grados a las 18.20 horas, una cifra que la sitúa como la sexta localidad con mayor temperatura de España y la segunda de la provincia de Málaga.
Entre los valores más elevados de la jornada también aparecen el embalse de Fuensanta, en Yeste (Albacete), con 41,8 grados; Albox (Almería), con 41,5; y las localidades murcianas de Calasparra y Alhama de Murcia, ambas con 41,4 grados.
El listado de las diez temperaturas más altas lo completan Pollença, en Baleares, y Jumilla, en Murcia, con 41,1 grados.
Terral también en Málaga capital
El terral también se ha dejado sentir en la capital, aunque con valores que han rondado los 40 grados. De los tres puntos de medición que hay en Málaga capital, la temperatura más alta se registró en el Aeropuerto de Málaga, que se situó en los 40,5 grados. Le siguió el Centro Meteorológico, situado junto al campus de la Universidad de Málaga, con 38,5 grados. En estos dos puntos siempre se registran los valores más altos, ya que están alejados del litoral y es la vía de entrada del terral procedente del interior, que llega a la capital por el Valle del Guadalhorce.
De hecho, se nota una diferencia muy importante con el punto de medición de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en el Puerto de Málaga. El mar hace que se refresquen un poco más las temperaturas y se marcó la máxima de 32,5 grados.
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