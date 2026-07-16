Vecinos de Armengual de la Mota recuperan la calle: así queda tras las obras del Metro de Málaga

La Junta de Andalucía ha restituido el eje de Armengual de la Mota, en el centro de Málaga, tras finalizar la reurbanización de los espacios afectados por las obras de prolongación del Metro hasta el futuro Hospital Virgen de la Esperanza.

La actuación, ejecutada sobre una superficie de 11.450 metros cuadrados, abarca toda la calle Armengual de la Mota, desde la glorieta de la plaza Poeta Manuel Alcántara hasta el cruce con la calle Cerrojo. La nueva configuración reproduce en gran medida la ordenación viaria existente en mayo de 2024, antes del inicio de los trabajos.

El consejero de Fomento y Movilidad, Mario Muñoz-Atanet, ha destacado que se trata de «la primera recuperación de un espacio urbano» desde que comenzaron las obras de prolongación del suburbano hasta el futuro hospital. También ha subrayado la colaboración entre la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Málaga durante el desarrollo de la intervención.

Así queda el tráfico en Armengual de la Mota

La reurbanización recupera una disposición viaria similar a la anterior, con cuatro carriles en dirección a la avenida de Andalucía y otros tres hacia la calle Mármoles.

También se ha habilitado una vía ciclista integrada en la calzada y se ha restituido el giro a la izquierda situado a la altura del Edificio Santander, una maniobra utilizada habitualmente por los autobuses urbanos.

La recuperación de la circulación permitirá normalizar el tráfico en uno de los principales accesos al centro histórico y en un eje con una intensa actividad comercial, situado junto a El Corte Inglés y la avenida de Andalucía.

Uno de los nuevos espacios de sombra en la entrada de la calle Armengual de la Mota. / L. O.

Más árboles, jardines y espacios de sombra

La actuación ha incluido la mejora de la jardinería y la creación de nuevos espacios destinados a proporcionar más sombra en Armengual de la Mota. Los parterres mantienen una estética similar a la empleada en la plaza de la Solidaridad, Albert Camus y la glorieta de la plaza Poeta Manuel Alcántara, zonas que también fueron reurbanizadas durante las obras del Metro de Málaga hasta el centro histórico.

La Agencia de Obra Pública de la Junta ha colocado tepes de césped natural y nuevas plantaciones, en coordinación con el Área de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Málaga.

Además, se han instalado parterres revestidos de acero corten para albergar las dos ceibas de gran tamaño que fueron trasplantadas durante las obras mediante un sistema diseñado para conservar íntegramente sus raíces y ramas.

Una nueva zona con bancos junto a El Corte Inglés

En el cruce situado entre el Edificio Santander y El Corte Inglés se ha creado una isleta con bancos y nuevos árboles, que proporcionarán sombra cuando alcancen un mayor tamaño.

En este espacio también se ha recolocado la estatua del beato Tiburcio Arnaiz Muñoz, que vuelve a su emplazamiento original tras un acuerdo con el Patronato del Padre Arnaiz.

La estatua ha sido restaurada con el azulejo original y se ha incorporado una placa de bronce, además de nueva jardinería en acero corten.

Las obras del Metro bajo Armengual de la Mota

Antes de acometer la reurbanización de la superficie, los trabajos del Metro de Málaga se centraron en la construcción del recinto del túnel mediante el sistema denominado Cut & Cover. Este procedimiento consiste en ejecutar primero los muros pantalla del túnel, cubrir posteriormente el recinto con una losa y realizar después la excavación entre las pantallas.

Bajo Armengual de la Mota ya se ha construido la losa de cubierta de los primeros 90 metros del túnel. También se ha excavado el primer nivel y se ha ejecutado la losa intermedia de la infraestructura.

La escultura del Padre Arnáiz ha recuperado su posición en Armengual de la Mota. / La Opinión

Desvío de redes eléctricas, telecomunicaciones y saneamiento

Una de las principales dificultades técnicas de las obras ha sido la reposición de los servicios urbanos afectados por el trazado del suburbano.

Los trabajos han obligado a desviar y reponer diez líneas de media tensión, redes de telecomunicaciones de diferentes operadoras y distintas conducciones de suministro y saneamiento. También se han realizado mejoras en el sistema de drenaje.

En el cercano pasaje Compositor Lehmberg Ruiz se ha repuesto un gran marco de la Empresa Municipal de Aguas de Málaga, Emasa, que discurría originalmente por la calle Hilera.

Mejoras en el pasaje Compositor Lehmberg Ruiz

La renovación del pasaje Compositor Lehmberg Ruiz se ha realizado de fachada a fachada e incluye mejoras en el drenaje y en la capacidad portante del terreno, que se encontraba deteriorado.

Asimismo, se han plantado cuatro nuevos árboles siguiendo las indicaciones del Área de Parques y Jardines. Los ejemplares alcanzarán un gran porte y generarán nuevas zonas de sombra.

La prolongación del Metro costará 244 millones de euros

La prolongación del Metro de Málaga hasta el Hospital Virgen de la Esperanza tendrá una longitud total de 1,8 kilómetros y discurrirá completamente soterrada.

Las obras civiles se han dividido en tres tramos, cada uno de ellos con una nueva estación. La inversión total estimada asciende a 244 millones de euros, incluyendo la ejecución de las instalaciones, la arquitectura de las estaciones y la señalización ferroviaria. El proyecto está cofinanciado con fondos Feder de la Unión Europea.