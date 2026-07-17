Acuerdo en el ERE de la compañía malagueña Magnific (antes Freepik): saldrán 100 trabajadores en un proceso de adhesión voluntaria

La empresa malagueña Magnific (antes Freepik) y la representación de los trabajadores han llegado a un acuerdo en el proceso de negociación del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que presentó hace unas semanas la compañía tecnológica y que, inicialmente, afectaba a 111 trabajadores (lo que suponía alrededor de un tercio de su plantilla en España). Finalmente serán 100 las personas que serán incluidas en el expediente, tras habilitar un procedimiento de adhesiones voluntarias, según ha podido confirmar este periódico de fuentes cercanas a la negociación, que han comentado que la voluntariedad de las salidas era una "línea roja innegociable" para llegar este acuerdo en torno el ERE.

Las 100 salidas corresponden a las oficinas que Magnifc tiene en Málaga, sede central de la empresa fundada en 2010 por Joaquín Cuenca y los hermanos Alejandro y Pablo Blanes Sánchez.

El acuerdo al que se ha llegado incluye una indemnización de 45 días por año trabajado para estos empleados, con un máximo de 24 mensualidades, junto a un importe adicional de 4.000 brutos en concepto de preaviso para la adhesión voluntaria y una compensación adicional de otros 6.000 euros brutos, para ciertos colectivos, que es acumulable a los conceptos anteriores. También se mantiene en el acuerdo, que ha sido adelantado por Sur, un seguro médico privado hasta el 31 de diciembre y la cesión en propiedad del equipo informático utilizado por cada trabajador.

Trabajadores de la antigua Freepik, ahora Magnific. / L. O.

Además, se introduce un compromiso de Magnific de no ejecutar ningún nuevo despido colectivo en los próximos doce meses y de dar preferencia ante futuras vacantes a las personas afectadas por el ERE.

El sindicato CCOO valora el acuerdo para el ERE de Magnific

El sindicato CCOO Servicios Málaga ha calificado de "muy positivo", que ha reducido en 11 el número de salidas inicialmente previstas y siendo todas ellas de carácter voluntario.

"Desde el inicio de la negociación, la representación de los trabajadores en Magnific, mayoritariamente integrada por delegados y delegadas de CCOO, planteó la voluntariedad de las salidas como línea roja innegociable", ha afirmado el responsable del cector de Servicios Técnicos del sindicato, Antonio Campano.

CCOO ha destacado el "talante" y la "disposición" mostrados por Magnific a lo largo de todo el proceso de negociación. "Este acuerdo demuestra que el diálogo social, ejercido con seriedad y responsabilidad por ambas partes, sigue siendo la vía más eficaz para abordar procesos de reestructuración empresarial minimizando el impacto social y garantizando la protección de los derechos de las personas trabajadoras", ha declarado Campano.

La central sindical afirma que "continuará vigilando el cumplimiento íntegro de lo pactado, tanto en lo relativo a las condiciones de salida como a las garantías de estabilidad para la plantilla que permanece en la empresa".

"Cerramos una etapa dura; agradecemos el trabajo de los que marchan", dice Magnific

Por su parte, desde Manific se ha valorado también el acuerdo. "Cerramos una etapa dura para todos, especialmente para quienes se marchan, a quienes agradecemos su trabajo y hemos querido acompañar con las mejores condiciones posibles de salida. Nuestro compromiso ahora es estar a la altura del gran equipo que continúa: seguir compitiendo desde Málaga y ofrecerles las condiciones que su talento merece", ha seañado este viernes un portavoz de Magnific.