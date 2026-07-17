Alcaldes del PP de Málaga exhiben una pancarta en catalán para pedir a Óscar Puente más inversión en movilidad: "A ver si así lo entiende"

No, no es IA. "Dos anys d'embussos i mentides a Màlaga" es exactamente lo que aparece escrito en la sábana blanca que ilustra esta noticia. Los alcaldes y representantes del PP de Málaga han ingeniado una pancarta en catalán para reclamar al ministro de Transportes, Óscar Puente, "inversiones reales" para la provincia . Critican que la cumbre de movilidad celebrada en la Subdelegación de Málaga hace dos años "no se ha traducido en avances para las conexiones ferroviarias y viarias". "Cumbre 'fake'", la llaman.

Los cabezas de cartel, nunca mejor dicho, han sido el secretario general del PP de Málaga, José Ramón Carmona, y la presidenta del Consejo de Alcaldes de la formación y al mismo tiempo alcaldesa de Torremolinos, Margarita del Cid. Aunque tampoco se han perdido la cita frente al edificio de la Subdelegación el coordinador general del PP de Málaga, Cristóbal Ortega; el presidente de la Diputación y alcalde de Rincón de la Victoria, Francisco Salado; el presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental y concejal de Marbella, Félix Romero; y los alcaldes de Fuengirola, Ana Mula; Mijas, Ana Mata; Vélez-Málaga, Jesús Lupiáñez; y Algarrobo, Natacha Rivas, además de representantes de Benalmádena, Alhaurín de la Torre, Antequera y Estepona.

Cataluña, en el punto de mira

No es casualidad que la pancarta esté escrita en catalán. "A ver si así lo entiende", se puede leer entre paréntesis. La comunidad autónoma que dirige el socialista Salvador Illa suele estar en el punto de mira de los populares andaluces, que vienen reclamando inversiones discriminatorias entre ambos territorios. Los líderes del PP critican que el Ejecutivo haya anunciado "10.000 millones para Cataluña, entre ellos 8.037 millones en movilidad, más de 2.000 millones para el mantenimiento de infraestructuras y 500 millones para la conexión ferroviaria con el puerto de Barcelona". Acusan a Sánchez , y en su lugar, a Puente, por no mirar de la misma manera hacia Andalucía y Málaga, según reivindican.

"Aquí no viene absolutamente nada", ha advertido Carmona, que también ha exigido información sobre el tren litoral, las mejoras y ampliaciones horarias en el Cercanías y la bonificación del peaje de la Costa del Sol, que vienen denominando como "el más caro de España". El Partido Popular de Málaga critica que la provincia "siga aportando cifras récord mientras sus principales proyectos permanecen paralizados".

Colapso de la A-7, peaje AP-7 y tren litoral: las reivindicaciones del PP

La voz cantante de la concentración la ha llevado el secretario general, que ha centrado sus críticas en el "colapso permanente" de la A-7 en la zona oriental y en el eje de Marbella y San Pedro Alcántara, "además de en las deficiencias de los accesos de la Costa del Sol". Los populares llevan tiempo reclamando medios para retirar con rapidez los vehículos pesados cuando un accidente bloquea la autovía y agrava las retenciones.

Carmona ha recordado que la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Rincón de la Victoria ya "se ofrecieron a financiar actuaciones para aliviar la congestión de la ronda Este", pero asegura, "sin obtener contestación del Ministerio". Por su parte, Del Cid ha lamentado que la respuesta del Gobierno de Pedro Sánchez "ha sido ninguna" desde aquella reunión, pese al compromiso de impulsar una mesa técnica y otra política para abordar las necesidades de una provincia cuyo crecimiento supera ampliamente las infraestructuras disponibles.

"¿Cuáles son los avances en movilidad en estos dos años? Ninguno. ¿Cuál ha sido el diálogo? Ninguno. ¿Cuáles han sido las reuniones de trabajo? Ninguna", ha cuestionado la presidenta del Consejo de Alcaldes, que ha exigido al Ejecutivo que "deje atrás los anuncios y escuche a los ayuntamientos". Del Cid ha reclamado "mayor capacidad y apeaderos adecuados para un Cercanías saturado, así como una planificación acorde con el crecimiento del aeropuerto, tanto en sus conexiones ferroviarias como en sus accesos por carretera".

Respuesta del subdelegado

Frente a estas acusaciones, la respuesta de la Subdelegación del Gobierno en Málaga no se ha demorado. "Menos pancartas y más trabajar", ha sentenciado Javier Salas, responsable de la institución en la provincia. Salas ha reivindicado el papel del Estado en la mejora de los servicios de movilidad y ha recordado que las reclamaciones del PP ya se encuentran en vías de estudio por parte del Estado. Tanto la ampliación de capacidad en la A7, "oriental y occidental", como la puesta en marcha del tren litoral y la mejora de las líneas de Cercanías "con inversiones reales y proyectos estratégicos para la provincia de Málaga".

El subdelegado ha aprovechado para criticar que el transporte metropolitano, competencia de la Junta de Andalucía, "sigue sin mejorarse, con un mapa concesional caducado y un servicio deficiente para el ciudadano". Además, ha recordado que "tampoco se sabe nada de la ampliación del metro a Rincón de la Victoria", competencia también del Gobierno andaluz, liderado ahora por PP y Vox.