Alerta naranja por calor en Málaga: la Costa del Sol y el Valle del Guadalhorce este viernes temperaturas de hasta 40 grados

El calor vuelve a apretar este viernes 17 de julio en la provincia de Málaga, con temperaturas que se acercarán a los 40 grados en varias comarcas. La situación más adversa se espera en las zonas de Sol y Guadalhorce, donde la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha establecido un aviso naranja por calor, con máximas de 39 grados.

La previsión señala, además, que podrían superarse los 40 grados en algunos puntos del valle del Guadalhorce, una de las áreas que volverá a registrar los valores más elevados de la jornada.

Los avisos meteorológicos permanecerán activos desde las 13.00 hasta las 20.59 horas, coincidiendo con las horas centrales del día, cuando el riesgo asociado a las altas temperaturas será mayor.

Hasta 39 grados en Sol, Guadalhorce y Ronda

La comarca de Sol y Guadalhorce alcanzará previsiblemente los 39 grados, con una probabilidad superior al 70% de que se cumplan los valores anunciados. En el interior del valle del Guadalhorce, los termómetros podrían incluso rebasar puntualmente la barrera de los 40 grados.

Eso ha llevado a la Aemet a declarar el aviso naranja por calor en todo el litoral occidental (de Manilva a Málaga capital) y Valle del Guadalhorce. En el resto de comarcas, el aviso se queda en amarillo, siendo la Axarquía donde se espera que las máximas sean más bajas y no se superen los 36 grados..

Una situación similar se espera en la comarca de Ronda, donde la Aemet prevé que las temperaturas máximas también podrán alcanzar los 39 grados. En determinadas zonas podrían registrarse igualmente valores cercanos a los 40 grados.

La probabilidad de alcanzar estas temperaturas supera también el 70% en Ronda, por lo que se recomienda extremar las precauciones durante las horas de mayor insolación.

Antequera podrá llegar a los 38 grados

En la comarca de Antequera, la máxima prevista por la Aemet se sitúa en los 38 grados. En este caso, la probabilidad de que se alcancen los valores anunciados oscila entre el 40% y el 70%, por lo que se ha decretado el aviso amarillo por riesgo de calor.

El calor será especialmente intenso durante la tarde, por lo que conviene evitar actividades físicas prolongadas al aire libre y reducir la exposición directa al sol entre las 13.00 y las 21.00 horas.

La Axarquía, bajo aviso por máximas de 37 grados

La Axarquía malagueña permanecerá igualmente bajo aviso amarillo por altas temperaturas. Los termómetros podrán alcanzar los 37 grados en el interior de la comarca, aunque en las zonas costeras se considera poco probable que se superen los 36 grados.

La probabilidad de alcanzar las máximas previstas se sitúa entre el 40% y el 70%.