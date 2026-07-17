El concurso ‘Spin-off’ de la UMA cumple 30 años de innovación

Aniversario redondo para el concurso de los premios 'Spin-off' de la Universidad de Málaga, que cumple 30 años en su edición de 2026 siguiendo con su objetivo de crear nuevas empresas en el ámbito universitario.

Diez empresas han sido premiadas en este curso, con diferentes dotaciones en metálico, nueve premios de 3.000 euros y otro de 3.500, así como un año en una oficina de incubación del Link by UMA, un plan de formación, un proyecto de mentorización y un plan de comunicación.

Asimismo, se ha dado una mención especial, sin dotación económica asociada. La entrega de premios se ha desarrollado en el espacio Link by UMA-Atech, en un acto presidido por el rector, Teodomiro López Navarrete; acompañado, entre otros, por el director de Ciberseguridad de Google Málaga, Bernardo Quintero; el vicerrector de Transferencia, Emprendimiento y Empresa, Juan Carlos Rubio; el director general de Málaga TechPark, Felipe Romera, y representantes de las entidades colaboradoras.

El principal premio ha recaído en la spin-off 'Unidad Activa de Ejercicio Físico', liderada por Antonio Alba, que concursaba en la categoría estudiantes/personas egresadas. Se trata de un proyecto que propone la creación e implantación progresiva de la citada unidad como un servicio especializado en prescripción y seguimiento del ejercicio físico individualizado en población de riesgo.

A la XXX edición del concurso 'Spin-Off' se han presentado un total de 48 proyectos, once en la modalidad de PDI/Grupo Investigación y 37 en la modalidad de Estudiantes/Egresados, que abarcan las áreas de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Tecnologías de la Producción, Biotecnología, Comunicación/Publicidad, Humanidades, Biotecnologías, Ciencias Sociales y Jurídicas, entre otras actividades y servicios.

El objetivo del concurso es impulsar la actividad emprendedora de los universitarios malagueños, promoviendo la concepción y consolidación de ideas con potencial de convertirse en empresas basadas en el conocimiento y en los avances científico- tecnológicos producidos en la Universidad.

Consejos del mayor emprendedor

El primero en tomar la palabra en el acto de inauguración ha sido Bernardo Quintero, quien ha aconsejado a los premiados "no perder el foco". "En el mundo del emprendimiento lo más difícil es arrancar con la primera idea, pero luego hay que seguir con soluciones disruptivas de problemas y con un plan de empresa que sostenga esa primera idea", ha manifestado.

Quintero se ha mostrado convencido de que "los emprendedores tenéis mucho que decir. No vale con plantear una startup, sino que hay que seguir luchando para que el proyecto se abra camino", ha señalado, al tiempo que les ha deseado "mucha suerte, porque vuestra suerte será la nuestra".

En esta línea, Felipe Romera ha rememorado la historia del concurso 'Spin-off' de la Universidad de Málaga. Romera ha estado presente en sus 30 ediciones, y la idea inicial, la de 1996, "quizá fuera uno de los mayores atrevimientos que ha tenido la UMA en toda su historia".

El guante lo ha cogido el rector, al decir que la Universidad, con poco más de medio siglo de historia "hace 30 años ya fue emprendedora y en toda su trayectoria innovadora ha ido de la mano del Parque" --en referencia a Málaga Tech Park--, por lo que ha deseado seguir en esta senda y ha felicitado a los premiados por sus "inmensos proyectos".

Por su parte, Juan Carlos Rubio ha reivindicado la transversalidad de la procedencia de los premios y ha agradecido su trabajo, a la vez que ha augurado "un gran éxito" a los nuevos emprendedores.

Aparte de la dotación económica, los proyectos distinguidos recibirán los siguientes premios: Un período de estancia de un año de incubación en una oficina de la Incubadora de Proyectos Empresariales del Espacio LINK by UMA-ATech; un plan de formación que tendrá como objetivo el desarrollo de la idea de negocio por parte del equipo promotor.

Además de un plan de mentorización que permitirá a los proyectos contar con el asesoramiento de mentores especializados en diferentes aspectos de interés para la validación del proyecto en el mercado y un plan de comunicación de la actividad del proyecto/empresa con el fin de facilitar la visibilidad de los proyectos y mejorar su posicionamiento en el mercado.