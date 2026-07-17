Cuarenta años de diversión en AquaMijas: el parque acuático renueva su oferta para 2026

Cuatro décadas después de abrir sus puertas, AquaMijas afronta una temporada muy especial. El parque acuático de Mijas celebra en 2026 sus cuatro décadas de existencia convertido en uno de los grandes referentes del ocio familiar de la provincia de Málaga. Para conmemorar esta efeméride, el recinto ha preparado una temporada marcada por mejoras en sus instalaciones, actividades especiales y una puesta a punto de sus principales atracciones con el objetivo de seguir ofreciendo una experiencia segura y divertida a visitantes de todas las edades.

La temporada 2026 arrancó oficialmente el pasado 1 de mayo y se prolongará hasta el mes de septiembre. Coincidiendo con el aniversario, el recinto ha renovado varias de sus zonas de descanso, incorporando nuevas áreas de césped, mejorando los vestuarios y actualizando la oferta de restauración para hacer más cómoda la estancia de los miles de visitantes que cada verano eligen AquaMijas como destino de ocio. Asimismo, las atracciones más emblemáticas han sido sometidas a una revisión integral para optimizar tanto la seguridad como la experiencia de los usuarios.

Aquamijas cumple en este 2026 40 años / La Opinión

40 años

La celebración del 40.º aniversario estará presente durante toda la temporada. El parque ha anunciado una programación especial que pretende convertir cada jornada en una auténtica fiesta familiar, con animación, un ambiente temático dedicado a estas cuatro décadas de historia y diversas actividades repartidas por el recinto. Además, la empresa continuará apostando por la organización de cumpleaños, visitas escolares, campamentos y eventos para grupos, modalidades que cuentan con promociones específicas y servicios personalizados.

Uno de los principales atractivos de AquaMijas sigue siendo su amplia variedad de atracciones acuáticas. Los amantes de la adrenalina pueden disfrutar de clásicos como el Kamikaze, un vertiginoso tobogán desde el que los usuarios se pueden deslizar a toda velocidad, los rápidos, el 'Crazy Loop', un tobogán de tubo cerrado con efectos luminosos, el Río Aventura o los espectaculares toboganes de alta velocidad (con dos descensos que se entrecruzan en recorridos de 108 y 92 metros, respectivamente) mientras que para toda la familia, este enclave dispone de distintas atracciones perfectas para todos los públicos, como el 'Diver-Dragón', un tobogán descubierto; la 'Isla Lagartos', una zona con juegos de agua para los más pequeños; la piscina infantil 'La Jungla' o la piscina de olas de agua dulce. También es destacable el 'Jacuzzi', una amplia piscina con chorros de agua y burbujas, o 'el Lago Azul', una piscina donde refrescarse y practicar actividades acuáticas dirigidas por sus monitores.

El parque permanece abierto todos los días entre las 10.30 y las 18,30 horas. / La Opinión

Horarios y entradas

En cuanto a los horarios, el parque permanece abierto todos los días entre las 10.30 y las 18,30 horas. Las taquillas cierran una hora y media antes del cierre del recinto y las atracciones dejan de funcionar quince minutos antes de la clausura diaria.

Las entradas pueden adquirirse tanto en taquilla como a través de la página web del parque, donde los visitantes obtienen un pequeño descuento respecto al precio presencial. La entrada general para mayores de 12 años tiene un coste de 32,50 euros si se compra online (34,50 euros en taquilla), mientras que la tarifa júnior, para niños de entre 7 y 11 años, es de 25 euros por internet. Los menores de entre 3 y 6 años pagan 18,50 euros online y las personas mayores de 65 años disponen de una tarifa reducida de 25 euros. Además, existen entradas familiares y promociones específicas para residentes en Málaga, Mijas y Fuengirola, así como descuentos para grupos y determinadas celebraciones. Los descuentos, no obstante, no son acumulables entre sí.

La oferta gastronómica es otro de los puntos fuertes del complejo. En el interior del parque funcionan un restaurante autoservicio, una cafetería, varios bares y un quiosco situado junto a la zona de pícnic donde pueden adquirirse pizzas, helados, refrescos, zumos y otros productos. Quienes lo prefieran también pueden acceder al recinto con comida y bebida del exterior, siempre que no introduzcan envases de vidrio ni objetos punzantes, una medida destinada a garantizar la seguridad de todos los usuarios.

La diversión, de chicos y grandes, está garantizada en Aquamijas / La Opinión

Aparcamiento gratuito

Entre los servicios complementarios destacan el aparcamiento gratuito para clientes, las cajas de seguridad de alquiler, el alquiler de hamacas y la posibilidad de salir temporalmente del parque y regresar durante la misma jornada avisando previamente al personal de taquilla. Todo ello contribuye a facilitar una estancia cómoda para las familias y grupos que pasan el día completo en las instalaciones.

Cuarenta años después de su inauguración, AquaMijas mantiene intacta su vocación de ofrecer diversión para todas las edades. Con instalaciones renovadas, promociones para diferentes perfiles de visitantes y una programación especial para celebrar su aniversario, el parque afronta una de las temporadas más simbólicas de su historia. Un aniversario que no solo mira al pasado, sino que pretende consolidar al recinto como uno de los principales referentes del ocio acuático en Andalucía durante los próximos años.

Aquanmijas ha renovado sus instalaciones para celebrar con el público sus 40 años de existencia / La Opinión

Para más información

Dirección: Carr. de Cádiz, Km. 1016, 29651 Las Lagunas de Mijas, Málaga

Horario: de 10, 30 a 18,30 horas (de mayo a septiembre, ambos incluidos)

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Ubicación