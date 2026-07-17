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Cuatro detenidos en Málaga por casi 40 robos de cableado de cobre de alumbrado público

Los implicados actuaban de día para evitar la corriente eléctrica, pero volvían de noche para retirar la mercancía con mayor discreción

Cablre recuperado por la Policía Nacional.

Cablre recuperado por la Policía Nacional.

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La Opinión

La Policía Nacional ha detenido a cuatro hombres por su presunta implicación en 38 sustracciones de cableado de cobre en distintos puntos de la capital malagueña para venderlo en chatarrerías y empresas de reciclaje.

La denominada operación Copper, llevada a cabo por agentes del Grupo I de Robos de la Comisaría Provincial, se inició a primeros de año tras un importante aumento de denuncias recibidas por sustracciones de cableado de cobre con afectación al alumbrado público. Estas denuncias revelaban que los autores seccionaban los cables en horario diurno para evitar el riesgo de electrocución, aunque la recogida la hacían de noche aprovechando la oscuridad.

Alarma social y municipal

La Policía Nacional ha informado este viernes de que las pérdidas económicas por las sustracciones de cobre y la interrupción del servicio de iluminación provocaron "una gran alarma social" que alcanzó a los responsables de ramo del Ayuntamiento de Málaga que gestiona el alumbrado público. Los investigadores se centraron en las ventas de cobre en establecimientos del sector de la chatarra de la zona, así como en empresas de reciclaje, y terminaron señalando a cuatro hombres de entre 23 y 33 años a los que atribuyeron 38 sustracciones de cableado.

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En este caso también han participado agentes del Grupo de Sistemas Especiales II y del Grupo I de la Comisaria Distrito Oeste de la ciudad.

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