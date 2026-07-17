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Incendio

Declarado un incendio en Árchez: afecta al paraje Barranco de la Fuente

La Junta de Andalucía ha decidido activar la fase de emergencia, situación operativa 1, y el Infoca ya trabaja en su extinción

Incendio forestal en Árchez.

Incendio forestal en Árchez. / L.O

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La Opinión

Málaga

Declarado un incendio forestal en el paraje Barranco de la Fuente, en el municipio axárquico de Árchez. Sobre el terreno y por aire actúa ya los efectivos del Plan Infoca y, debido a su evolución, la Junta de Andalucía ha decidido activar la fase de emergencia, situación operativa 1.

El incendio se ha declarado a las 12:44 horas y a trabajan en su extinción tres helicópteros, dos ligeros y uno semipesado, dos aviones de carga en tierra y uno de coordinación, 17 efectivos terrestres y una autobomba, según ha explicado el Infoca.

Permanencer en casa

Como medida preventiva, se recomienda evitar la zona y seguir las indicaciones de los servicios de emergencia.

Las autoridades piden a los vecinos que permanezcan en casa y cierren puertas y ventanas si se ven afectados por el humo. También recomiendan prestar especial atención a niños, personas mayores y colectivos vulnerables.

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Asimismo, se insiste en no acercarse a la zona del incendio, evitar cualquier riesgo innecesario y seguir en todo momento las indicaciones de los equipos de emergencia.

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