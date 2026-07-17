Corbatas malagueñas contra el cáncer de próstata: Félix Ramiro dona 1.252 euros a la investigación de IBIMA

El diseñador Félix Ramiro ha destinado 1.252 euros a la investigación del cáncer de próstata que desarrolla IBIMA Plataforma BIONAND. La cantidad corresponde al 6% de la recaudación obtenida con la primera edición de las corbatas solidarias ‘Biznaga de Málaga’, impulsadas en colaboración con la marca promocional Málaga de Moda.

La donación contribuirá al avance del conocimiento científico y a la búsqueda de nuevas estrategias para mejorar la prevención, el diagnóstico y el tratamiento del cáncer de próstata. El diseñador ha renovado además su compromiso con el proyecto mediante una segunda colección, que volverá a destinar el 6% de sus ventas a esta línea de investigación biomédica.

La moda malagueña se une a la investigación contra el cáncer

La entrega del cheque se ha celebrado en la Diputación de Málaga con la participación de la diputada de Desarrollo Económico Sostenible, Esperanza González; el diseñador Félix Ramiro; y el CEO de la firma, Miguel Ángel Ramiro.

La aportación ha sido recibida por el responsable del grupo de Investigación Traslacional en Oncología Genitourinaria de IBIMA, Bernardo Herrera; el director científico de IBIMA Plataforma BIONAND, Francisco J. Tinahones; y el coordinador de la Unidad de Impacto Social del instituto, Joaquín Ramírez.

La Diputación anima a otras firmas a sumarse

Esperanza González ha destacado que esta iniciativa coincide con las políticas sociales desarrolladas por la Diputación de Málaga y ha recordado el apoyo económico que la institución presta, a través de la Delegación de Tercer Sector, a las asociaciones que atienden a personas con cáncer.

La diputada ha animado además al resto de las firmas adheridas a Málaga de Moda a sumarse “a esta ola solidaria que ha iniciado Félix Ramiro”, con el objetivo de extender la colaboración entre el sector empresarial, las instituciones y la comunidad científica.

Una iniciativa que une ciencia, diseño y medicina

El investigador Bernardo Herrera ha resaltado la capacidad del proyecto para reunir distintos ámbitos al servicio de la salud. “La ciencia también es un arte. IBIMA es un instituto que trata de generar conocimiento y, a través del arte de la ciencia, pretendemos dar respuesta a aquellos ámbitos a los que la medicina actual todavía no llega”, ha explicado.

Herrera ha señalado que las corbatas integran identidad malagueña, arte, diseño, moda, ciencia y medicina, convirtiendo un complemento de moda en una herramienta de apoyo a la investigación biomédica.

Algunas de las corbatas que ha vendido el diseñador Félix Ramiro. / L. O.

Cada corbata, una aportación a la investigación oncológica

El director científico de IBIMA Plataforma BIONAND, Francisco J. Tinahones, ha subrayado la importancia de concienciar a la sociedad sobre la necesidad de invertir en investigación. “Cada corbata que se ha comprado ha representado una oportunidad para seguir avanzando”, ha afirmado.

Tinahones ha agradecido la colaboración de Félix Ramiro, la Diputación de Málaga y todas las personas que han adquirido alguna de las corbatas, contribuyendo así al desarrollo de la investigación oncológica realizada desde Málaga.

Félix Ramiro renueva su compromiso solidario

El diseñador ha agradecido el respaldo recibido desde la puesta en marcha del proyecto y ha defendido la posibilidad de unir la moda con una causa social. “Cada una de estas corbatas representa una aportación a la investigación y un paso más hacia un futuro mejor”, ha manifestado.

La continuidad de la colaboración permitirá mantener el apoyo a la investigación biomédica y muestra cómo la cooperación entre empresas, administraciones públicas, ciudadanía y científicos puede generar un impacto positivo en la salud.

Nuevas corbatas ‘Biznaga de Málaga’ en rosa y azul

Durante el acto se ha presentado también la nueva edición de las corbatas solidarias ‘Biznaga de Málaga’. La colección conservará su compromiso con IBIMA y destinará igualmente el 6% de la recaudación a la investigación del cáncer de próstata.

Las nuevas corbatas han sido diseñadas en colores rosa y azul, están confeccionadas en seda 100% y tienen como ilustración protagonista la biznaga, uno de los símbolos más representativos de la capital malagueña.

La biznaga como símbolo de tradición y solidaridad

Con este diseño, Félix Ramiro busca reflejar la elegancia y la sofisticación de la biznaga y, al mismo tiempo, unir la tradición malagueña con la moda y el compromiso social.

Las corbatas pueden adquirirse en las distintas tiendas de la firma. Cada compra permitirá seguir financiando proyectos científicos destinados a mejorar el conocimiento y el tratamiento del cáncer de próstata.