Así han reaccionado la patronal de la vivienda turística (AVVAPRO) y la de los hoteles (AEHCOS) a la moratoria de Málaga: "no resolverá el problema" y avisan de un golpe de hasta 3.500 empleos

Málaga ya tiene su moratoria turística. Tres años sin nuevas licencias para hoteles y apartamentos en suelo residencial, aprobados en un pleno extraordinario en el que solo votó a favor el PP. Para el equipo de Gobierno es la medida más ambiciosa hasta la fecha contra la turistificación de la ciudad. Para el sector al que afecta, es otra cosa: una decisión que no resuelve nada de fondo y que, además, puede salirle cara a Málaga en forma de empleo e inversión, en propias palabras de las patronales.

Esa es, al menos, la lectura de las dos patronales que representan a los empresarios del alojamiento turístico en la ciudad: por un lado, AVVAPRO (Asociación de Profesionales de Viviendas y Apartamentos Turísticos de Andalucía), que agrupa a quienes gestionan pisos y apartamentos turísticos; por otro, AEHCOS (Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol), la patronal que representa a los hoteles de la provincia. Ninguna de las dos se opone frontalmente a que exista una regulación. Lo que cuestionan es que esta, en concreto, sirva realmente para lo que dice perseguir.

La medida entrará en vigor la próxima semana, en cuanto se publique en el Boletín Oficial de la Provincia, y no será retroactiva: los expedientes ya presentados antes de esa fecha seguirán adelante con normalidad, un matiz que la oposición municipal (PSOE se abstuvo; Vox y Con Málaga votaron en contra) ya ha señalado como la principal grieta de la norma.

AVVAPRO: la moratoria "no resolverá por sí sola" el problema de la vivienda

Preguntada por Diario Sur sobre el alcance de la moratoria, AVVAPRO ha pedido cautela antes de hacer una valoración definitiva y ha insistido en que primero hay que analizar bien el encaje jurídico de la medida. Según la asociación, este tipo de freno puede servir para ordenar y planificar, pero no soluciona el problema de fondo: la falta de oferta de vivienda, la escasa construcción y la lentitud administrativa.

La patronal va más allá y cuestiona la base misma de la moratoria: sostiene que no existen estudios que demuestren de forma concluyente una relación directa entre el turismo y la subida de los precios de la vivienda. De hecho, apunta que si los precios siguen subiendo pese a las restricciones ya existentes, eso demostraría que el problema tiene otras causas todavía no abordadas, y cita en ese sentido las advertencias de organismos como la CNMC y el Banco de España sobre la necesidad de aumentar la oferta de vivienda y dar más seguridad jurídica al sector.

Miles de turistas pasean por las calles del casco antiguo de la capital, donde en el día de hoy La Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (Aehcos), han presentado el balance de ocupación de la ciudad en un 90% / Alex Zea

Su postura, resumida por la propia asociación, es que hace falta "regular con equilibrio, no prohibir de forma indiscriminada". AVVAPRO no cree que la moratoria vaya a suponer un freno total a la llegada de turistas, pero sí advierte de que generará más incertidumbre jurídica para quienes quieran invertir o profesionalizarse en el sector, sobre todo en un momento en el que se acumulan nuevos anuncios regulatorios y se habla de una posible subida del IVA turístico, algo que la patronal considera injustificado.

Como argumento económico, AVVAPRO recuerda que el alojamiento turístico sostiene una cadena de empleo que va más allá de la gestión de los pisos: limpieza, mantenimiento, atención al cliente y otros servicios auxiliares. Según sus propias estimaciones, aplicando una proporción de un empleo por cada tres viviendas turísticas, el sector podría sumar en Málaga en torno a 3.500 puestos de trabajo vinculados a esta actividad.

La nueva directiva de AVVAPro, con Juan Cubo, en el centro / L.O.

AEHCOS: preocupación por el alcance real y sus "efectos colaterales"

La patronal hotelera AEHCOS ya había mostrado su inquietud semanas antes de la aprobación definitiva, cuando el Ayuntamiento empezó a perfilar el bloqueo a nuevos proyectos. Su vicepresidente, Javier Hernández, reclamó entonces conocer con detalle qué proyectos concretos quedarían afectados por la suspensión, ante la falta de concreción sobre el alcance real de la medida.

Desde la patronal han defendido que cualquier freno a la oferta turística puede acabar generando lo que ellos mismos han descrito como "efectos colaterales" en la economía local, en un sector que en la provincia mueve inversión y empleo de forma directa. Esta cautela se mantiene ahora que la moratoria de tres años ya ha sido aprobada en el pleno y su entrada en vigor es inminente.

El planteamiento de fondo de AEHCOS coincide en lo esencial con el de AVVAPRO: no se oponen a que exista una planificación urbanística del suelo turístico, pero piden que cualquier restricción se aplique con claridad sobre qué proyectos entran y cuáles quedan fuera, para no generar incertidumbre a los inversores del sector hotelero.

Un mismo diagnóstico, matices distintos

Aunque representan segmentos distintos del negocio turístico (AVVAPRO a la vivienda y apartamentos turísticos, AEHCOS a los hoteles), ambas patronales comparten un mismo eje de crítica: piden más seguridad jurídica y más claridad sobre el alcance real de la moratoria, y advierten de que una medida de este tipo, por sí sola, no resuelve el problema de fondo de la vivienda en Málaga.

Donde sí coinciden con parte de la oposición municipal, Vox en concreto, es en el diagnóstico de que la moratoria, tal y como está planteada, no construye vivienda nueva ni libera suelo adicional, por lo que su efecto sobre el precio de la vivienda en la ciudad está aún por comprobar.