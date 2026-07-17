Premio Extraordinario de Bachillerato
Julia Doblas, la alhaurina que se posiciona entre las 50 mejores alumnas de Andalucía: "Me alegré muchísimo, casi lloro"
La estudiante del colegio El Pinar recibe el Premio Extraordinario de Bachillerato tras superar una exigente prueba de libre concurrencia y culminar su etapa con un brillante expediente académico
Hay éxitos que llegan en forma de aplausos o de trofeos, pero también los hay de los que llegan de manera repentina a la pantalla de tu teléfono. Julia Doblas descubrió que era una de las ganadoras del Premio Extraordinario de Bachillerato cuando recibió un mensaje de Whatsapp de su padre. «Cuando vi que lo había logrado me alegré muchísimo, casi lloro», recuerda la joven de Alhaurín el Grande, que acaba de cerrar su etapa escolar convertida en una de las once mejores estudiantes malagueñas, y en una de las cincuenta mejores de Andalucía.
No se debe solo a su expediente. Los estudiantes que obtienen uno de estos premios, y que superan los requisitos académicos obtenidos, deben superar un examen específico de libre concurrencia. En Málaga, con más de 24.500 alumnos de bachillerato, Julia logró situarse entre las mejores tras semanas de preparación más allá de Selectividad.
Un premio construido paso a paso
No dar nada por hecho ha sido una de las mejores estrategias de Julia. Para ella, este premio es «una consecuencia del trabajo diario» y del esfuerzo constante tanto en casa como en las aulas.
Su curriculum académico ya registraba méritos antes de esto. Hace dos años obtuvo el Premio Extraordinario de Educación Secundaria con un 10, la máxima calificación. También se hizo con el Primer Accésit de la Catedra Lamarr de la Universidad de Málaga. además de tener una de las notas más altas de la provincia en la Prueba de Acceso a la Universidad.
Un colegio que la ha visto crecer
Julia está estrechamente ligada a su colegio, El Pinar. Entró con tres años, y allí encontró un entorno que alimentó su curiosidad desde pequeña, además de unos profesores que hicieron de su aprendizaje algo más que memorizar el libro.
Su profesora de Historia, Pepa García, por acercar la asignatura mediante documentales, películas y series, y sus profesores de filosofía, matemáticas y lengua, además de su tutora, son los que en este caso se merecen la mención honorífica por el acompañamiento que Julia considera determinante para alcanzar el reconocimiento que se le otorga.
Sin levantar los pies de la tierra
Julia afronta ahora su futuro, pero con una naturalidad sorprendente teniendo en cuenta su expediente académico. Ha elegido cursar un doble grado bilingüe de Economía y Administración y Dirección de Empresas en la Universidad de Málaga. No está pensando en su destino profesional, sino que prefiere «disfrutar el momento». Aunque si le ilusiona la idea de poder trabajar en el extrangero en algún momento, pero sin hacerse ilusiones porque como ella misma dice «vivimos en un panorama muy cambiante»
La recompensa de un esfuerzo silencioso
A día de hoy puede decirse que el éxito se mide por la inmediatez. Julia Doblas es el claro ejemplo de que algunas metas solo se alcanzan con paciencia y constancia. El esfuerzo de muchos años resumido en un mensaje de Whatsapp y un camino cuya meta la sitúa entre las mejores estudiantes de Andalucía.
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